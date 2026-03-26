Blagi potres u susjedstvu: "Tresao mi se ormar"

Blagi potres jutros je zabilježen u sjevernoj Italiji, a podrhtavanje se osjetilo i u širem području regije. Prema dostupnim podacima, potres se dogodio u 09:40 po lokalnom vremenu.

Epicentar potresa bio je na području između gradova Prato i Pistoia, približno 20 kilometara zapadno-sjeverozapadno od Prata i 8 kilometara sjeverno-sjeverozapadno od Pistoie., na dubini od oko 52 kilometra.

Prema svjedočanstvima građana, podrhtavanje je trajalo nekoliko sekundi. Jedan od stanovnika, koji se u trenutku potresa nalazio na četvrtom katu zgrade u Sassuolu, naveo je kako je primijetio lagano podrhtavanje namještaja, uključujući i pomicanje ormara.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti ili ozlijeđenima, a riječ je o slabijem potresu koji je izazvao kratkotrajnu uznemirenost među stanovništvom.