Bizarno: Atletičarku napala krava, završila je u bolnici

Atletičarka Sara Alonso vjerojatno će još dugo pamtiti trening odrađen u nedjelju. Tijekom priprema za važno natjecanje krajem kolovoza, u jednom je trenutku na nju naletjela krava, pri čemu je zadobila više ozljeda, prenosi Index.

Alonso se nalazi u izvrsnoj formi, što je potvrdila nastupom na utrci Zegama-Aizkorri u svibnju. Nakon incidenta, objavila je nekoliko fotografija uz poruku: "Iako se čini kao je*ena šala, danas mi se ostvarila najgora noćna mora. Potpuno sam razočarana..."

"Imam modrice preko cijelog tijela"

Udarac koji je zadobila prouzročio je brojne modrice i prijelom rebra. Zbog toga će morati prekinuti pripreme i odustati od nastupa na utrci OCC u sklopu UTMB Mont Blanca, za koju se intenzivno spremala. Alonso je iz bolnice poslala poruku putem društvenih mreža:

"Sve je išlo super ove godine i ljeto je puno obećavalo. Činjenica da je sve nestalo tako brzo me uništava. Čim sam počela s treningom napala me krava. Zvuči kao šala, ali bolnica je imala dva takva slučaja u zadnjim godinama. Prošla sam kroz jednu od najstrašnijih situacija u mom životu. U jednom trenutku sam mislila da će me naganjati dok me ne ubije.

Uspjela sam pobjeći, imam modrice preko cijelog tijela i najgore od svega, potpuno slomljeno šesto rebro. To znači jednu stvar, doviđenja Font Romeu, Sierre Zinal i moj najveći cilj ove godine OCC Mont Blanc. Nadam se da će oporavak teći glatko i da se moći pripremati barem za Svjetsko prvenstvo."

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli SARA ALONSO (@saraalonso5)