Bivši kapetan Hajduka potpisao za Dugopolje

Nekadašnji kapetan Hajduka Zoran Nižić (36) vratio se u dalmatinski nogomet. Dugopolje je na svojoj službenoj Facebook stranici potvrdilo da je iskusni stoper novi član njihova sastava.

"S ponosom objavljujemo dolazak Zorana Nižića! Dobrodošao u naš klub i sretno u dresu Dugopolja — zajedno idemo po nove uspjehe", poručili su iz drugoligaša.

Nižić je prve nogometne korake napravio u Zmaju iz Makarske, a zatim je zaigrao u belgijskom FC Brusselsu. Najznačajniji dio karijere proveo je u Hajduku, gdje je nosio i kapetansku traku te upisao 139 službenih nastupa uz 11 pogodaka. Nakon splitskog razdoblja karijeru je nastavio u ruskom Akhmat Groznom, a potom i u kazahstanskom Kizilžaru.

U proljetnom dijelu prošle sezone branio je boje Šibenika i odigrao četiri utakmice u SuperSport HNL-u.

Nižić je 2017. godine upisao i dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju, oba u prijateljskim susretima protiv Meksika.

Dugopolje je u novu sezonu 1. NL ušlo vrlo dobro — nakon deset kola drže četvrto mjesto s 17 osvojenih bodova, tek dva manje od vodećeg Karlovca. Momčad s klupe vodi Hari Vukas, koji je s Nižićem surađivao još u Hajduku, a u kadru je i još jedan bivši “biloplavi” igrač – Andrija Balić.