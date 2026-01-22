Bivši glavni inspektor izašao iz Remetinca: 'Htio bih pozdraviti i cimere Ivana, Roberta, Nevena i Pericu'

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić danas je izašao iz pritvora.

Mikulić je rekao da se dobro osjeća, ali nije htio komentirati optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Njegov izlazak iz Rementica pratila je uživo reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

Na konstataciju da je smršavio je odgovorio: "Trenirao sam, radio sam sklekove svaki dan", rekao je.

"Dozvolite mi da sve djelatnike Inspektorata pozdravim i čestitam blagdane koji su prošli s obzirom na to da nisam imao priliku učiniti. Želim sve najbolje njima i njihovim članovima obitelji. Htio bi im se zahvaliti na profesionalnoj i stručnoj suradnji koju smo imali. Htio bih se zahvaliti djelatnicima Uprave za zatvorski sustav koji su bili vrlo profesionalni i radili stručno i odgovorno svoj posao. Htio bih pozdraviti i cimere Ivana, Roberta, Nevena i Pericu", poručio je Mikulić.

Nije htio komentirati optužbe te je poručio da će prvo popiti kavu sa svojim odvjetnicima, a onda se odmoriti u prirodi.

"Nakon toga idem u privatan biznis gdje sam nekad bio. Znanje vam nitko ne može oduzeti", rekao je.

Uhićen je u studenom prošle godine

Mikulić je u studenom prošle godine uhićen u sklopu opsežne antikorupcijske akcije USKOK-a i tereti ga se za primanje mita i zlouporabu položaja i ovlasti. U pritvoru je od 22. studenog prošle godine, a istražni mu je zatvor u prosincu produljen jer je trebalo ispitati još devet svjedoka.

Mikulić i njegov kum Dragan Krasić, donedavni šef rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva, pod istragom su zbog sumnje da su od vlasnika kamenoloma primili 190.000 eura te meso i građevinski materijal kao mito za pogodovanje tvrtkama.

Mikulić je upleten i u istragu kojom su obuhvaćeni i bračni par Josip i Monika Šincek, koji su bivšega glavnog državnog inspektora optužili da je tražio pola milijuna eura mita da ne bi imali problema s inspekcijama.

Šincekovi su u Remetincu bili gotovo godinu dana u sklopu velike istrage USKOK-a. Tereti ih se da su organizirali nezakonito zbrinjavanje oko 35.000 tona opasnog otpada na lokacijama kod Varaždina, Gospića i Benkovca.