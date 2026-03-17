Bill Gates: Samo ove tri profesije će preživjeti uspon umjetne inteligencije

Suočeni s brzim razvojem umjetne inteligencije, mnogi se pitaju hoće li njihova zanimanja opstati u godinama koje dolaze. Svoje viđenje budućnosti tržišta rada iznio je i suosnivač Microsofta Bill Gates, čije se procjene o tehnologiji i dalje pažljivo prate.

Iako više nije uključen u svakodnevno poslovanje kompanije, Gates smatra da postoje tri sektora u kojima stručnjaci ne bi trebali strahovati za svoje poslove, unatoč sve većem utjecaju umjetne inteligencije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prva skupina su stručnjaci za umjetnu inteligenciju. Iako AI već danas može generirati kod, još uvijek ne posjeduje razinu preciznosti i razumijevanja potrebnu za razvoj složenih sustava. Ljudski programeri i dalje su ključni za ispravljanje pogrešaka, unapređenje tehnologije i nadzor nad sustavima. Upravo zato, njihova će uloga s razvojem umjetne inteligencije postajati još važnija, a ne manje relevantna.

Sigurnima se, prema Gatesu, mogu smatrati i stručnjaci u području biologije i medicine. Poslovi koji zahtijevaju kreativnost, kritičko razmišljanje i sposobnost formuliranja novih ideja ostaju izvan dosega umjetne inteligencije. Iako AI može analizirati velike količine podataka i pomoći u dijagnostici, ne može osmisliti nove znanstvene koncepte ni revolucionarna otkrića. Zbog toga će znanstvenici i liječnici i dalje imati ključnu ulogu u razvoju medicine, uz AI kao alat, a ne zamjenu.

Treći sektor koji će, prema njegovu mišljenju, ostati stabilan jest energetika. Riječ je o kompleksnom području koje uključuje širok spektar izazova – od upravljanja resursima do donošenja strateških odluka u kriznim situacijama. Iako umjetna inteligencija može pridonijeti optimizaciji i analizi podataka, ljudska stručnost i iskustvo ostaju nezamjenjivi.

Gates ipak naglašava da nijedna prognoza nije potpuno sigurna. Utjecaj umjetne inteligencije na tržište rada mogao bi se razvijati na načine koje danas ne možemo u potpunosti predvidjeti, slično kao što su to učinile industrijska revolucija i pojava interneta.