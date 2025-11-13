Bačvice su sinoć "gorile": Glazbena večer u čast splitskom velikanu okupila brojne splitske umjetnike

Bačvice su sinoć ponovno oživjele zvukovima dalmatinske zabavne i pop glazbe, pretvorivši se u pozornicu ispunjenu emocijama i sjećanjima na prerano preminulog splitskog glazbenika, aranžera i velikog umjetnika – Remija Kazinotija. U organizaciji Hrvatska glazbene unije – Podružnica Split, a pod domaćinstvom Music cluba Versi, održana je večer “HGU Memories”, posebno posvećena glazbeniku koji je obilježio generacije.

Remi Kazinoti ostavio je dubok trag na hrvatskoj glazbenoj sceni, ali i u srcima kolega koji su ga nazivali prije svega – prijateljem. “Gotovo da u Splitu i nema glazbenika koji nije surađivao s Remijem ili s njim u studiju proveo sate i sate stvarajući glazbu”, kazali su organizatori, ističući kako je velik broj kolega ostao uskraćen za suradnju zbog njegova preranog odlaska.

Emotivan početak uz riječi Tomislava Mrduljaša

Predsjednik HGU Split Tomislav Mrduljaš obratio se okupljenima, prisjećajući se zajedničkih trenutaka s Kazinotijem. Iza njega su se na ekranu izmjenjivale fotografije iz njihova dugogodišnjeg profesionalnog i obiteljskog života, što je kod mnogih prisutnih izazvalo suze i nostalgiju.

Glazbenici iz cijele Dalmacije došli odati počast

Među prvima je na binu stao Vinko Barčot, koji je zbog ovog događaja doputovao iz Vele Luke. Istaknuo je koliko je Kazinoti utjecao na njegove pjesme – mnoge su, upravo zahvaljujući Remijevim aranžmanima, postale bezvremenski hitovi koje “svit” i danas rado pjeva.

Posebno emotivan trenutak bio je nastup Mješovite klape Filip Dević, koja je izvela “Ludo moje more”, skladbu koja je obilježila njihov dugogodišnji rad pod Remijevim umjetničkim vodstvom.

Nakon klapskih uspješnica, pozornicu su preuzeli Royal band, a potom im se priključio Petar Dragojević, podižući atmosferu među okupljenim glazbenicima, prijateljima i brojnim ljubiteljima Remijeva stvaralaštva.

Klimaks večeri – “Ne diraj moju ljubav”

Jedan od najdirljivijih trenutaka večeri dogodio se kada je dugogodišnji Remijev prijatelj, veliki zaljubljenik u dalmatinsku pjesmu Edo Bralić, zapjevao “Ne diraj moju ljubav”. Publika je reagirala burnim pljeskom i emocijama, a prema riječima mnogih – upravo je ta izvedba bila “trenutak večeri”.

U istom ritmu večer je nastavio Jole, koji se Petru Dragojeviću pridružio u izvedbi popularne “Morski vuk”, pretvorivši Versi u veselu klapu raspjevanih glazbenika.

Obitelj zahvalila, publika ustala – Remijev trag ne blijedi

Remijeva supruga Jadranka, kći Bruna i sin Karlo zahvalili su HGU Split na organizaciji i svima koji su se odazvali. Među brojnim prisutnima bili su i Vesna i Davor Dragojević, Tonči Huljić, Ivo Jagnjić, Duško Mucalo, Leo Škaro, Tiho Orlić, Mirella Meić, Marsel Benzon te mnogi drugi glazbenici i prijatelji.

Večer je, zaključuju organizatori, još jednom pokazala koliko je Remi Kazinoti značio glazbenoj zajednici – ne samo svojim radom, već i ljudskošću, mentorstvom i predanošću kojom je godinama inspirirao generacije umjetnika.