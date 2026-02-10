Avion se srušio u more odmah nakon polijetanja, svih 55 putnika i posada preživjeli

Zrakoplov somalijske zrakoplovne tvrtke StarSky srušio se u plitko more Indijskog oceana svega nekoliko trenutaka nakon polijetanja iz Međunarodne zračne luke Aden Adde u Mogadišu, izvijestili su mediji s engleskog govornog područja.

Unatoč dramatičnom incidentu, iz Somalije stižu dobre vijesti – svih 55 putnika i članovi posade preživjeli su nesreću, a zasad nema izvješća o poginulima ni teže ozlijeđenima.

Prema dostupnim informacijama, zrakoplov je poletio s piste 23, no ubrzo nakon uzlijetanja pojavili su se tehnički problemi koji su spriječili letjelicu da dobije potrebnu visinu. Svjedoci koji su se u tom trenutku nalazili u blizini plaže Jasiira izjavili su da je avion letio neuobičajeno nisko prije nego što je pao u more i zaustavio se neposredno uz obalu.

Navodi se da je posada pokušala okrenuti zrakoplov i vratiti se prema zračnoj luci, no tijekom pokušaja slijetanja došlo je do izlijetanja izvan piste. U tom trenutku desno krilo zrakoplova odvojilo se od trupa, što je dodatno otežalo situaciju.

Somalijske vlasti i nadležne zrakoplovne službe pokrenule su istragu kako bi se utvrdio točan uzrok nesreće, a zrakoplovna kompanija StarSky zasad se nije službeno očitovala o tehničkim problemima koji su prethodili padu.

Incident je izazvao veliku pozornost javnosti, a snimke i fotografije nesreće ubrzo su se proširile društvenim mrežama.