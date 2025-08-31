ANKETA Hoće li Hajduk pobijediti Rijeku?

Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras od 21 sat na Poljudu igraju 180. Jadranski derbi, u sklopu 5. kola SuperSport HNL-a.

Splićani u derbi ulaze s maksimalnim učinkom – bez izgubljenog boda u dosadašnjem dijelu prvenstva. Rijeka, s druge strane, stiže poljuljana: nakon teškog europskog poraza od PAOK-a (0:5) i ispadanja u Konferencijsku ligu, te serije od tri ligaška susreta bez pobjede.

Što kažu kladionice?

Prema procjenama kladionica, Hajduk je favorit u večerašnjem dvoboju:

pobjeda Hajduka – 1.85

remi – 3.80

pobjeda Rijeke – 5.00

