Andrea Šušnjara na udaru kritika: 'Šokiralo me. Nekad se stvarno zapitam gdje mi živimo'

Pjevačica Andrea Šušnjara nedavno se našla u fokusu javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima njen pas Coco, koji ima 13 godina, uživa u vožnji u kolicima. Objava je odmah izazvala brojne reakcije pratitelja, kako pozitivne, tako i negativne.

Neki su komentirali slatkoću prizora i odanost koju Coco pokazuje svojoj vlasnici, a drugi su se zgrozili tvrdeći da se u kolicima voze djeca, a ne životinje. Andrea ne skriva da ju je količina negativnih komentara neugodno iznenadila.

'Šokiralo me je, zato što ja ne mogu i dalje vjerovati da ljudi ne razumiju ili nemaju dovoljno empatije prema životinjama. Ja ne znam stvarno, nekad se stvarno zapitam gdje mi živimo i kakvi su to ljudi, da li oni imaju djecu, da li oni imaju životinje, kako se oni odnose prema njima i onda kad uđeš u srž svega toga, stvarno sam zabrinuta', rekla je za IN magazin.

Također, otkrila je poneki detalj o svom ljubimcu.

'Ima karakteristiku da spava, nažalost više ni ne čuje dobro zato što evo i sluh je oslabio i ima problema sa srcem, i tako ono ima svoju terapijicu, svoje tabletice koje mora piti svaki dan i evo ima već dvije godine da su mi ga bili skroz otpisali doktori, veterinari i ljudi su mi 'ma šta, ajde uspavaj ga', ali on toliko ima volju i želju za životom i jednostavno mi to uopće nije bila opcija, evo stvarno sam se potrudila da napravim maksimalno da mi živi što duže i jako sam sretna i ponosna na njegovih 13 godina', poručila je.

Jelena Rozga nedavno je objavila da je uginuo njen pas, a upravo taj strah prati i Šušnjaru.

'Pa mislim, uopće ne želim razmišljati o tome zato što dio je mog života i moje svakodnevice 13 godina. Prošao je sa mnom i selidbe i prekide i promjene života, tako da on mi je u biti najbolji prijatelj. Djece nemam tako da mi je on u biti nešto najsličnije djetetu. Ne želim uopće zamisliti, mislim kad on ode, otići će pola mene s njim sigurno, neću više biti ista', zaključila je.