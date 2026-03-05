Andrea Šušnjara: "Jedva čekam..."

Splitska pjevačica Andrea Šušnjara otkrila je da je odrađen prvi dan snimanja videospota za "Ljubavne kockare", a fanovima je pritom najavila i novu pjesmu – ljubavnu baladu koju će, kako poručuje, uskoro predstaviti publici.

Prvi dan snimanja je iza ekipe

"Odrađeni smo prvi dan snimanja ‘Ljubavnih kockara’, idemo dalje…", napisala je Šušnjara u objavi, dajući naslutiti da je projekt u punom zamahu i da snimanje nastavlja u narednim danima.

Uz vijest o snimanju, Andrea je posebno razveselila pratitelje najavom nove pjesme.

"Jedva čekam da čujete moju novu ljubavnu baladu", poručila je, uz bijelo srce, dodajući hashtagove #ljubavnikockari, #musicvideo, #newsong i #soon.

Fanovi u iščekivanju

Iako još nije otkrila datum izlaska ni dodatne detalje o pjesmi i spotu, objava je bila dovoljna da izazove interes njezinih pratitelja, koji sada s nestrpljenjem čekaju nove glazbene novosti.