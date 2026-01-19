Analitičar Cvrtila: "Europske države stvarno nisu trebale slati vojnike na Grenland"

Vlatko Cvrtila, geopolitički analitičar sa Sveučilišta Vern, gostovao je u središnjem Dnevniku HRT-a. Govorio je o novom zaoštravanju odnosa između Sjedinjenih Država i europskih zemalja zbog Grenlanda. Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina zemljama koje su poslale svoje vojnike na Grenland.

"To je ozbiljna trauma i noćna mora za EU. Carine su tu nekakva odmazda zato što europske države ne razumiju ono što je potreba nacionalne sigurnosti SAD-a", tvrdi Cvrtila. Međutim, smatra kako je znatno bitnije ono što je u pozadini, a to je općenito rascjep u transatlantskim odnosima.

"U ovome trenutku EU-u ni na koji način ne odgovara da dođe do velikog rascjepa između EU-a i SAD-a. Tenzije postoje, ali tenzije se uvijek mogu na neki način kontrolirati. Međutim, ako dođe do rascjepa, onda je EU znatno oslabljena u odnosu na one izazove koje ona u ovom trenutku ima u Europi, a to je prije svega ruska agresija na Ukrajinu i svi oni ekonomski problemi s kojima se suočava", upozorio je.

"Grenlanđani sigurno ne bi prihvatili prodaju"

Cvrtila se osvrnuo i na daljnji razvoj situacije. "Jako je teško uopće iščitati iz svega onoga što on govori. U jednom trenutku kaže da ne isključuje ni vojnu intervenciju, onda nakon toga da na vojnu intervenciju nema komentara, pa onda govori o tome da želi kupiti Grenland, što je isto tako jedna od opcija koju je on stavio na stol, iako nitko nije rekao koja je cijena Grenlanda", ustvrdio je.

Kroz povijest postoje primjeri kupovanja i prodaje teritorija neke države, ali u današnje vrijeme takva praksa nije u skladu s međunarodnim pravnim poretkom.

"U današnjim okvirima to nije nešto što bi se moglo realizirati čak i ako bi Danska na neki način pristala prodati jer ondje žive ljudi koji imaju određenu autonomiju i sigurno to ne bi prihvatili. Istraživanja pokazuju da su Grenlanđani protiv toga", napomenuo je Cvrtila.

"Trump ignorira činjenicu da je SAD članica NATO-a"

Francuska, Velika Britanija, Švedska, Njemačka, Nizozemska, Finska, Norveška i Slovenija poslale su svoje vojnike na Grenland u sklopu danskih vojnih vježbi. Radilo se i o gesti potpore Grenlandu i Danskoj.

"To je jedna simbolična stvar koju europske države stvarno nisu trebale poduzeti. Grenland je dio NATO-a i trebalo se inzistirati cijelo vrijeme na tome da ga NATO štiti. Tijekom hladnog rata NATO je, zajedno sa SAD-om, čuvao taj dio sjevernog prostora. Danas također stoji u NATO-ovoj strategiji da je to izuzetno važno područje zbog Arktika", istaknuo je Cvrtila.

"Ondje se sad topi led, tu su geostrateški interesi sasvim drugačiji s obzirom na pojavu Kine zajedno s Rusijom. NATO tu mora voditi općenito računa o sigurnosti jer je riječ o ulasku u Atlantik. Tu predsjednik Trump potpuno ignorira činjenicu da je SAD članica NATO-a i da NATO jamči sigurnost samoga Grenlanda", zaključio je.