Amerika odgađa napade na iranske elektrane. Evo što kaže Trump

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži Truth Social, poručivši da su Sjedinjene Američke Države i Iran u protekla dva dana vodili, kako je naveo, „vrlo dobre i produktivne razgovore“.

Prema njegovim riječima, razgovori su usmjereni na „potpuno i sveobuhvatno rješenje neprijateljstava na Bliskom istoku“. Trump je istakao da su pregovori bili detaljni, dubinski i konstruktivni, te da će se nastaviti tijekom cijelog tjedna.

Na osnovu dosadašnjeg toka razgovora, Trump je naveo da je naložio Ministarstvu odbrane da odgodi sve planirane vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu u periodu od pet dana. Ova odluka, kako je dodao, ovisi o uspjehu tekućih sastanaka i daljih diskusija.

„Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju“, zaključio je Trump u objavi.