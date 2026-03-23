Amerika odgađa napade na iranske elektrane. Evo što kaže Trump

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na društvenoj mreži Truth Social, poručivši da su Sjedinjene Američke Države i Iran u protekla dva dana vodili, kako je naveo, „vrlo dobre i produktivne razgovore“.
Prema njegovim riječima, razgovori su usmjereni na „potpuno i sveobuhvatno rješenje neprijateljstava na Bliskom istoku“. Trump je istakao da su pregovori bili detaljni, dubinski i konstruktivni, te da će se nastaviti tijekom cijelog tjedna.
Na osnovu dosadašnjeg toka razgovora, Trump je naveo da je naložio Ministarstvu odbrane da odgodi sve planirane vojne udare na iranske elektrane i energetsku infrastrukturu u periodu od pet dana. Ova odluka, kako je dodao, ovisi o uspjehu tekućih sastanaka i daljih diskusija.
„Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju“, zaključio je Trump u objavi.