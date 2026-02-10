Adio, šjor Ante: Na Lovrincu ispraćen sportski djelatnik i novinar Ante Duplančić

Na splitskom groblju Lovrinac, uz klapske zvuke njegova „Picaferaja“, molitvu te u prisustvu obitelji, prijatelja i poštovatelja, ispraćen je Ante Duplančić – dugogodišnji sportski djelatnik, pisac, novinar i nogometni sudac, društveno aktivan zaljubljenik u svoj Split. Kao pravi Splićanin iz Duplančića dvora, svome je gradu ostavio vrijedne zapise o Splitu, splitskom sportu i njegovim ljudima.

Od Ante Duplančića danas su se oprostili brojni Splićani, među kojima predsjednik Uprave HNK Hajduk Ivan Bilić, predsjednik KK Split Domagoj Maroević, rektor Dragan Ljutić, nekadašnje kolege iz sportske redakcije Slobodne Dalmacije Mijo Grabovac i Slaven Alfirević, Tonći Kristić Djigi, Mate Lončar, predsjednik Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije Hrvoje Maleš, nogometni suci Davor Zekan, Edo Tripković i Goran Tenžera, predsjednik MNK Torcida Biberon Denis Pavlović, kolege novinari Antina sina Blaža Duplančića te brojni drugi.

Adio, šjor Ante.