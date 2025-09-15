71-godišnji muškarac prevaren i opljačkan: Obećala da će doći živjeti kod njega i brinuti o njemu pa ga pokrala

U općini Barilović dogodila se drska krađa čija je žrtva 71-godišnji muškarac. Njega je, kako je jučer prijavio policiji u Dugoj Resi, prevarila i okrala žena koja mu je prethodno obećala da će doći i živjeti kod njega te brinuti o njemu. Incident se dogodio 13. rujna, kada je žena iskoristila njegovo povjerenje i nepažnju te mu iz obiteljske kuće otuđila više tisuća eura, objavila je karlovačka policija.

Budući da postoji mogućnost da građani postanu žrtve ovakvih krađa i prijevara, policija ih upozorava da olako ne nasjedaju pričama nepoznatih osoba. Također, savjetuju da povećaju oprez i pripaze koga puštaju u svoj dom kako bi se zaštitili od potencijalnih počinitelja.

