23-godišnjak mrtav pijan i bez vozačke skrivio nesreću, teško ozlijeđeno dijete

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak navečer u Novoj Kapeli teško je ozlijeđeno desetogodišnje dijete, dok je 42-godišnja vozačica zadobila lakše ozljede. Nesreću je, prema policijskom izvješću, izazvao 23-godišnji vozač koji je upravljao automobilom pod znatnim utjecajem alkohola i s poništenom vozačkom dozvolom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nesreća se dogodila jučer oko 20 sati u Ulici kralja Tomislava. Policijski službenici su očevidom utvrdili da je 23-godišnjak upravljao osobnim automobilom s čak 1.85 promila alkohola u krvi, i to za vrijeme dok mu je vozačka dozvola bila poništena, prenosi Index.

Prema navodima policije, mladić se kretao u smjeru zapada te nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima na cesti. Ispred njega se kretalo vozilo koje je usporavalo, a ispred tog vozila nalazio se automobil kojim je upravljala 42-godišnjakinja. Ona je u tom trenutku skretala ulijevo na kolni ulaz, a s njom se u automobilu na stražnjem sjedalu nalazio desetogodišnji dječak.

Budući da nije na vrijeme uočio usporavanje, 23-godišnjak je naglo skrenuo u suprotnu prometnu traku te udario u stražnji lijevi dio automobila kojim je upravljala 42-godišnjakinja.

Dijete teško ozlijeđeno

U sudaru je teške tjelesne ozljede zadobio maloljetnik, koji je nakon pružene liječničke pomoći zadržan na daljnjem liječenju u bolnici u Slavonskom Brodu. Vozačica je zadobila lakše ozljede te je puštena kući. Policija je od oba vozača uzela uzorke radi analize na prisutnost alkohola.

Protiv 23-godišnjaka slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.