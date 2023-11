180 EURA SUBVENCIJE ZA 23 PODSTANARSKE OBITELJI U SOLINU Ninčević: "Osigurali smo i dodatne novce. Puno znači da njihov grad misli na njih"

Danas u gradu Solinu, potpisivali su se ugovori za sufinanciranje troškova podstanarstva koji se dodjeljuju u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023.g. te Javnog poziva za sufinanciranje troškova podstanarima s područja Grada Solina u 2023.g.

Gradonačelnik grada Solina Dalibor Ninčević i Marijana Žižić, pročelnica odjela za gospodarstvo, zaštitu okoliša i europske fondove, prisustvovali su potpisivanju ugovora kao i svi građani koji su ostvarili pravo na sufinanciranje.

Ove godine, kao pilot projekt, središnji ured za demografiju odobrio je 19.440 eura za sufinanciranje podstanarstva za deset obitelji, međutim zbog raznih kriterija za prijavu i dobivanje tih sredstava pomoći, većina obitelji ne bi dobila ta potrebna sredstva pa je grad Solin odlučio iz svog proračuna izdvojiti prvotno 21.000 eura za sufinanciranje podstanarstva za još deset obitelji, no kako je bilo i više prijavljenih, nekim preinakama u proračunu izdvojili su još dodatnih 13.000 eura uz olakšane kriterije za prijavu, kao što je primjerice pomicanje dobne granice. Tako, grad Solin subvencionira 17 obitelji iz svoga proračuna, a šest obitelji financira se preko središnjeg ureda za demografiju.

“Doista, ovaj program koji kao grad provodimo, evo mogu najaviti da ćemo osigurati sredstva i za iduću godinu. Pokušali smo ga maksimalno prilagoditi potrebama ljudi, ne gledajući administrativno je li svi ti ljudi imaju ovjerene ugovore o najmu stanu, je li moraju biti zaposleni više od šest mjeseci, jesu li stariji od 45 godina i zapravo prilagodili smo ga potrebama ljudi, potrebama podstanara i vidjeli smo da su oni itekako zadovoljni. Kada smo vidjeli da su ti kriteriji strogi, odmah smo osigurali prvotno 21.000 eura, a kada su pristigli zahtjevi, ostalo je nekoliko obitelji koje formalno ispunjavaju uvjete, ispod crte, sedam takvih obitelji i onda smo osigurali dodatnih 13.000 eura kako bi svi oni ostvarili mogućnost sufinanciranja.” rekao je Dalibor Ninčević

Grad razmišlja i o trajnom rješenju stambenog pitanja za podstanare

“Taj iznos od 180 eura mjesečno, odnosno 2.160 eura godišnje kojega ćemo isplatiti uskoro, retroaktivno za cijelu godinu, možda nije veliki iznos, ali ljudima puno znači. Prije svega, puno znači i da njihov grad misli na njih. S druge strane, to nisu trajna rješenja, jedino trajno rješenje je da oni imaju rješeno stambeno pitanje. Mi kao grad definitivno razmišljamo u smislu, kao što su i neki od korisnika mjere apostrofirali, da možda u suradnji s ministarstvom prije svega dobijemo zemljište, gdje bi radili određeni broj stambenih jedinica i davali to u dugoročni najam onim ljudima kojima je to potrebno i koji nemaju rješeno stambeno pitanje i prije svega koji su u podstanarstvu”, nadodao je Dalibor Ninčević

“Novčana pomoć, svima nama, dobro dođe. U ovo vrijeme pandemije cijena, kao što je bila pandemija korone, ovo je pandemija lošeg života. Puno mi znači ovo, ako ništa drugo, evo u ovoj kesici se nalaze lijekovi, žena I ja mjesečno, sada, 40 eura trošimo za samo jednu vrstu lijekova”, rekao je Ante Petrušić koji kao podstanar živi već 39 godina.

“Nikada u ovih 39 godina podstanarstva nisam imao negativna iskustva, sprijateljili smo se, kumovi smo I dan danas se susrećemo, obilazimo , darujemo se. Zaista nisam imao problema sa svojim podstanarstvom. Sada kada bi preračunao sve novce koje sam dao u podstanarstvu, to je negdje oko 80.000 eura, za to danas ne bih mogao kupiti stan. Možda se netko čudi što je čovjek ostario, a nije sebi namaka nešto, ali ja nisam bio kreditno sposoban , dvoje djece, žena nije radila jedno vrijeme, sve se to nakupi, ali to je I dalje veliki novac”, nadodao je Ante Petrušić

Korisnici ove mjere većinom su ipak mlade obitelji i samohrani roditelji kojima ova mjera uvelike olakšava život, s obzirom na divljanje cijena na tržištu nekretnina, bilo kod najmova ili kupovine stanova.

“Ovdje sam u solinu već devet godina u podstanarstvu, samohrani sam roditelj i meni ovo puno znači za plaćanje stana i jako sam zadovoljna sa gradom što nam je omogućio ovako nešto i nadam se da će u budućnosti biti puno ovakvih pomoći. Danas je jako teško pronaći dugoročni najam i svaki mjesec kada se odvaja za podstanarstvo, to puno košta, pogotovo za samohranog roditelja“, kazala je Ivana Alilović

Mjera je od strane grada Solina najavljena i za iduću godinu, a ovim putem pozivaju se građani koji ispunjavaju uvjete, središnjeg ureda za demografiju da se prijave na taj natječaj jer su ostala sredstva za pomoć za još četiri obitelji. Prijave se zaprimaju do kraja godine.

