"13 godina veze, prstena ni na vidiku, što čekate?"

"Trinaest godina ste zajedno i još ništa? Pa što čekate?" Neki parovi to pitanje slušaju gotovo redovito. Na obiteljskim ručkovima, vjenčanjima prijatelja, čak i od kolega koji s osmijehom, ali znatiželjno, pogledavaju njezinu lijevu ruku.

Njihove priče često su slične: upoznali su se na fakultetu, prošli prve poslove, podstanarstva, selidbe, kredite i gubitke u obitelji. Zajedno su birali namještaj za stan, slavili uspjehe i preživjeli krize koje su ih naučile komunikaciji. Njihov odnos sazrijevao je polako, bez velikih gesti, ali s puno svakodnevne bliskosti.

Ipak, izvana, takva veza često se svodi na jedno pitanje: gdje je prsten?

U toj rečenici skriva se pretpostavka da je brak konačni dokaz ozbiljnosti. Kao da sve prije toga: godine ulaganja, kompromisa i zajedničkog rasta, vrijedi manje bez službene potvrde. Brak nije rok koji treba ispuniti, nego mogućnost koja mora imati smisla za njih, a ne za okolinu.

To otvara širu temu: zašto društvo još uvijek mjeri uspjeh veze vremenskom linijom?

Postoji nepisano pravilo, nekoliko godina veze, zaruke, vjenčanje, pa djeca. Tko odstupa, mora objasniti zašto. No odnosi nisu projekt s točno definiranim fazama. Neki parovi spremni su na brak nakon dvije godine, drugi nakon deset, a neki nikada, piše Zadovoljna.hr.

Možda nije u pitanju nesigurnost, nego upravo suprotno

Pitanje što čekate? često dolazi iz dobre namjere, ali nosi i suptilan pritisak. Sugerira da nešto nije dovršeno, da postoji korak koji se iz nekog razloga izbjegava. No možda se ne čeka ništa. Možda samo postoji zadovoljstvo postojećim stanjem.

Možda je odluka da se ne žuri zapravo znak sigurnosti, a ne nesigurnosti. Važno je i to da brak ne jamči kvalitetu odnosa, kao što ni njegov izostanak ne znači manjak predanosti.

Papir može imati pravnu i simboličku težinu, ali ne može zamijeniti svakodnevnu brigu, poštovanje i povjerenje.

Na kraju, pitanje možda ne bi trebalo biti što čekate?, nego jeste li sretni? Jer to je jedini odgovor koji je doista važan. Sve ostalo, uključujući prsten, osobna je odluka dvoje ljudi koji najbolje znaju što im treba. A nas se, zapravo, ne bi trebalo ticati koji je njihov odgovor, piše Zadovoljna.hr.