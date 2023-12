ZUBČIĆ DRUGI! Na postolju veleslaloma nakon dvije ipo godine

Filip Zubčić osvojio je drugo mjesto u veleslalomu u Alta Badiji za svoj najbolji plasman u sezoni. Pobjeda pripala Švicarcu Marcu Odermattu, piše gol.hr.

Filip je bio drugi nakon prve vožnje, ali druga vožnja ostat će mu dugo u sjećanju. Ušao je s čak dvije sekunde prednosti pred Slovencem Žanom Kranjecom. Ipak, Marco Odermatt nekako je uspio ući prvi u cilj te zadržati vodeću poziciju kada smo se već ponadali pobjedi hrvatskog skijaša.

Zubčić je sjajnom drugom vožnjom osigurao drugo mjesto s vremenom 2:29.42, što je 19 stotinki bilo sporije od pobjedničkog vremena Švicarca, vodećeg u ukupnom poretku (2:29.23). Treći je s nešto više od dvije sekunde zaostatka za Zubčićem i 2,26 sekundi zaostatka za Odermattom bio Slovenac Žan Kranjec.

To je prvi put da je Zubčić završio na postolju u veleslalomu nakon čak dvije i pol godine. Na prošloj utrci u Val d'Isereu hrvatski je skijaš bio četvrti kada mu je postolje izmaklo za dlaku, no bila je to najava očito sjajne forme kakva nije viđena od 2001. godine.

U poretku skijaša u veleslalomu prvi je Odermatt sa 200 bodova, dok Zubčić sa 130 bodova dijeli drugo mjesto sa Schwartzom. U ukupnom poretku vodeći je Odermatt sa356 bodova, drugi je Schwartz sa 284 boda, a treći Norvežanin Aleksander Aamodt Kilde. Zubčić je peti sa 148 bodova.

Rezultati veleslaloma za skijaše, Alta Badia:

1. Marc Odermatt (Švi)

2. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 2:29.42 +0.19

3. Žan Kranjec (Slo) 2:31.49 +2.26

4. Marco Schwartz (Aut) 2:31.77 +2.54

5. Joan Verdu (And) 2:31.90 +2.67