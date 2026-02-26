Znamo koji poklon će obilježiti sezonu proljetnih svečanosti

Proljeće je pred vratima, a s njim i bogata sezona svečanosti – od krštenja, prvih pričesti i krizmi, do vjenčanja i promocija. Društveni kalendari sve se više pune, pa uz one slatke nedoumice o tome što ćemo odjenuti pred nas stavlja i vječni izazov: što ćemo pokloniti?

U potrazi za savršenim darom, sve više težimo vječnosti – poklonu koji će ostati dragocjena uspomena. Hrvatska kovnica novca već godinama njeguje upravo tu tradiciju, spajajući staru vrijednost darivanja zlatnika, srebrnjaka i medalja s modernim pristupom i potrebama današnjih darivatelja.

Što ćemo darivati ove godine? Uz omiljene zlatnike i srebrnjake, ove sezone posebno dolaze do izražaja medalje! Kolekcija medalja Hrvatske kovnice novca izrađena najvećoj čistoći zlata (Au 999,9/1000) i srebra, pružajući idealan spoj vrijednosti i simbolike.

Bilo da birate zlatne medalje sa motivima Svetog Antuna ili Svetog Franje Asiškog, motivima Krštenja, Kamenitih vrata ili Crkve svetog Marka, ili pak srebrne medalje sa Zagrebačkom katedralom ili Trgom bana Josipa Jelačića, svaka nosi snažnu priču i emocionalnu vrijednost.

Sve medalje dolaze u elegantnoj plavoj kutiji s omotom, a mogućnost personalizacije – poput graviranja posebnih poruka čini ih još osobnijim poklonima.

Neka nadolazeće svečanosti budu prilika za darivanje uspomena koje traju cijeli život.

Savršeni pokloni Hrvatske kovnice novca dostupni su u našoj web trgovini te na prodajnim mjestima ovlaštenih partnera.