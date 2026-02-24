Željko Sopić oglasio se nakon otkaza u Osijeku

Željko Sopić više nije trener NK Osijek. Klub je službeno objavio kako raskida ugovor sa Željkom Sopićem. Nakon razgovora s predsjednicom kluba Alexandra Vegh, dogovoren je sporazumni raskid suradnje, čime je Sopićev boravak na klupi Osijeka zaključen nakon četiri mjeseca. Momčad u tom trenutku drži posljednje mjesto ljestvice SuperSport HNL.

Nedugo nakon potvrde odlaska, Sopić se emotivnom porukom u ponedjeljak kasno navečer, negdje oko ponoći, oglasio na Instagramu.

"Nekad daš apsolutno sve od sebe, a opet ne ide. Unatoč svemu, duboko sam uvjeren da će Osijek pronaći pravi put i osigurati opstanak. Hvala svim navijačima Osijeka na nevjerojatnom gostoprimstvu i bezuvjetnoj podršci", napisao je Željko Sopić.

Sopić je Osijek preuzeo krajem listopada prošle godine, naslijedivši Simon Rožman. Momčad je vodio u 13 službenih utakmica, ostvarivši jednu pobjedu, šest remija i šest poraza. Trenerski put započeo je u NK Rudeš, a potom je radio kao pomoćnik u NK Lokomotiva i GNK Dinamo Zagreb. Samostalno je vodio azerbajdžanski Sabah FC, zatim HNK Gorica, s kojom je izborio ostanak u ligi, kao i HNK Rijeka. Prije dolaska u Osijek radio je u poljskom prvoligašu Widzew Łódź, od ožujka do kolovoza 2025. godine.

Iako klub još nije službeno potvrdio nasljednika, sve upućuje na to da će momčad do kraja sezone preuzeti dosadašnji pomoćni trener Tomislav Radotić. Njegov zadatak bit će pokušaj spašavanja sezone i zadržavanje Osijeka u elitnom razredu, a prvi ispit imat će već ovoga vikenda u derbiju začelja protiv HNK Vukovar 1991, piše Net.hr.