Zatvara se dio Park-šume Marjan: Od ponedjeljka zabrana kretanja zbog sanacije stabala

Park-šuma Marjan od ponedjeljka, 2. veljače, djelomično se zatvara za posjetitelje zbog radova na sanaciji stabala, koji se provode radi sigurnosti ljudi i imovine.

Zabrana kretanja i zadržavanja odnosi se na šetalište Marina Tartaglie te na šumski dio Park-šume Marjan sjeverno od rampe Vodosprema, Sedla i Promatračnice. Iz nadležne ustanove upozoravaju da su radovi tehnički zahtjevni i uključuju kretanje teške mehanizacije, zbog čega je privremena zabrana nužna.

Marjan će se ponovno otvarati postupno, po zonama, sukladno napretku radova na terenu. Zabrana ostaje na snazi do završetka sanacije, odnosno do objave službene obavijesti o njezinu ukidanju.

Posjetitelje se poziva na razumijevanje i poštivanje privremenih mjera, uz poruku da se radovi provode s ciljem dugoročne zaštite Marjana i sigurnosti svih koji ga koriste.