VODA NA BAČVICAMA ĆE SE ZAMUTITI? Poznato je zbog čega! Radovi su već započeli...

U sklopu "Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" započeli su radovi koji su dio ugovora "Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč". Radovi se izvode u potpunosti izvan prometne površine, na betonskom platou kupališta koje je poznato kao "Željezničar", neposredno uz slijepi kraj željezničke pruge i objekta s uređajem za mehanički tretman otpadnih voda na Katalinića brigu.

Obavještavamo stanovnike da će zbog radova koji se izvode na lokaciji "Željezničar", kupalištu Bačvice u Splitu doći do mogućeg manjeg zamućenja mora. Planirano vrijeme trajanja radova, tijekom kojeg može doći do zamućenja mora, je otprilike mjesec dana. Molimo za razumijevanje i strpljenje dok se radovi provode.

Podsjećamo, kako bi se omogućio nesmetan prolazak građevinskih vozila na gradilište, predviđena je regulacija prometa izmjenom režima iz postojećeg jednosmjernog na dvosmjerni smjer u Ulici Prilaz braće Kaliterna i manji dio na Šetalištu Petra Preradovića. Izmjena režima prometa u dvosmjerni smjer vršit će se od križanja Prilaz braće Kaliterna s Ulicom Matije Gupca do križanja Prilaz braće Kaliterna sa Šetališta Petra Preradovića.

Priključak gradilišta na prometnu mrežu bit će na Šetalištu Petra Preradovića, neposredno do ex-ugostiteljskog objekta Caffe "Žbirac". Od priključka gradilišta u smjeru istoka zadržat će se postojeća jednosmjerna regulacija, a zapadno od priključka uredit će se dvosmjerni režim prometa te će se ista dvosmjerna regulacija nastaviti dalje na Ulicu Prilaz braće Kaliterna.

Svi stanari predmetnih lokacija pravovremeno će biti obaviješteni o izvođenju radova te vremenskom roku u kojem se isti planiraju izvesti.

Izvođač radova je Zajednica gospodarskih subjekata STRABAG d.o.o. iz Zagreba i POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita, a nositelj Projekta Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin" investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.