VICE MIHANOVIĆ: Zgrada Dalmacijavina ide u koncesiju i bit će ograničena za ono "što bi privlačilo neke ljude sa strane"

U splitskoj Gradskoj luci, nakon prezentacije projekata koje vode splitska i županijska Lučka uprava, službeno je uveden "Lavčević - inženjering" d.o.o. kao izvođač izgradnje novog međunarodnog putničkog terminala, projekta vrijednog 17 milijuna eura, od čega su 7 milijuna eura sredstva EU-a. Rok izgradnje je lipanj 2025. godine.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković govorio je o važnosti odluke Europske unije da Split i južna Dalmacija budu na jednom od četiri koridora.

Baltik - Adriatik

- Činjenicu je da Split i jug Dalmacije nisu bili do sada na postojećim koridrima nego smo sad ušli na Baltik - Adriatik i sad je luka Split na popisu osnovnih luka. To je ključna odluka da sve ove projekte u luci i oko luke možemo financirati iz instrumenta i mehanizama za povezivanje Europe što je dobro jer su to velika sredstva za koja morate tražiti europsko financiranje i koje morate iskoristiti - rekao je Butković.

Župan splitsko - dalmatinski Blaženko Boban naglasio je kako je Split uključen u TEN-T mrežu upravo zahvaljujući Vladi RH, odnosno premijeru Plenkoviću i najavio izgradnju ribarske luke u Komiži.

- Na sastanku prije obilaska ovog gradilišta smo dogovorili da luka Komiža kreće i da će ravnatelj županijske lučke uprave u što skorije vrijeme raspisati javni natječaj za izgradnju strateške ribarske luke na cijelom Jadranu. Ona je najisturenija i u operativnom smislu daje našim ribarima što veću mobilnost za realizaciju njihovih aktivnosti na samoj obali - kazao je župan Boban.

Koncesija za Dalmacijavino

Vice Mihanović, ravnatelj Lučke uprave Split naglasio je kako će se koncesijom vrijednosti nešto više od 40 milijuna eura riješiti problem zapuštene zgrade Dalmacijavina.

- Predvidjeli smo tu javne sadržaje, ugostiteljstvo, hotelijerstvo... sve su opcije otvorene, ništa nismo željeli ograničiti. Ono što mi je bio cilj da ograničimo je ono što će privlačiti neke ljude sa strane, koji će dodatno opterećivati infrastrukturu prema luci i samoj luci. To su primjerice trgovački centri, kockarnice, igre na sreću i slično.

Govoreći o izgradnji novog međunarodnog putničkog terminala kazao je kako će imati 3.000 m2 na ukupnoj površini od 10.000 m2.

- Gradski gat Sv. Duje oslobodit će se za domaći linijski promet. Na taj način dižemo razinu kvalitete domaćeg linijskog prometa. Otočani će dobiti novih pet vezova i 14.000 m2 dodatnih operativnih površina koje su do sada zbog režima međunarodnog prometa cca 300 dana u godini bili zaključani - izjavio je Mihanović.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Blaženko Boban Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Oleg Butković Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić Vice Mihanović Foto: Igor Jakšić Foto: Igor Jakšić