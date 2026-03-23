Vetma o obnovi hidrocentrale na Jadru: "Ne pod svaku cijenu"

Načelnik Općine Klis Jakov Vetma oglasio se o planovima obnove stare hidrocentrale na rijeci Jadro, naglasivši važnost zaštite okoliša i odgovornog pristupa projektu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istaknuo je kako rijeka Jadro izvire na području Klisa te u dužini od oko 2,5 kilometra čini prirodnu granicu između Općine Klis i Grada Solina, a ujedno opskrbljuje vodom više od 300 tisuća stanovnika. Upravo zbog toga, dodaje, lokalna vlast itekako je svjesna svoje odgovornosti u donošenju odluka vezanih uz ovaj prostor.

Vetma je poručio kako Općina načelno podržava obnovu postojeće hidrocentrale, koju opisuje kao zapušten objekt bez funkcije, ali isključivo uz poštivanje najviših ekoloških standarda.

Kako bi se donijela informirana odluka, Općina je resornom ministarstvu predložila izradu Studije utjecaja na okoliš, što je Ministarstvo i prihvatilo. Studija će, nakon izrade, biti dostupna javnosti.

„Tek nakon što analiziramo rezultate i uvažimo mišljenja stručnjaka, donijet ćemo konačan stav“, poručio je Vetma, naglasivši kako podržava obnovu hidrocentrale, ali ne pod svaku cijenu niti na štetu okoliša.