Veliki europski projekt Science Comes to Town u City Centeru one

City Center one se u petak, 20. ožujka, pretvara u centar znanosti!

Pridružite nam se od 16 do 18 sati na događaju koji okuplja znanstvene institucije, udruge i obrazovne organizacije koje će kroz pristupačne i zabavne sadržaje približiti znanost široj publici.

Kroz raznovrsne aktivnosti posjetitelji će imati priliku upoznati svijet znanosti, od istraživanja morskih ekosustava i utjecaja ljudskih aktivnosti na okoliš, preko otkrivanja tajni ljudskog tijela, pa sve do sudjelovanja u kreativnim radionicama i jednostavnim znanstvenim pokusima prilagođenima najmlađima.

U nastavku izdvajamo popis izlagača i njihovih aktivnosti:

Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu predstavit će program „Upoznajte saksofon“, koji započinje glazbenim izvedbama, nakon čega slijedi razgovor s posjetiteljima o saksofonu, njegovoj povijesti i ulozi u suvremenoj glazbi.

Fakultet znanosti o moru Sveučilišta u Splitu predstavit će projekt AIME, usmjeren na istraživanje utjecaja ljudskih aktivnosti na obalne morske ekosustave, uključujući mikrobiološko onečišćenje, mikroplastiku i njihove posljedice za morski okoliš i obalne zajednice.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu u sklopu projekta PIKBIO organizira radionicu „Upoznajmo ljudsko tijelo“ za djecu i mlade, kroz koju će sudionici upoznati osnovnu građu ljudskog tijela i funkcije organa kroz modele, kratke zadatke i kviz.

Institut za oceanografiju i ribarstvo kroz aktivnost „Ispod površine mora“ približit će posjetiteljima svijet morskih organizama, ekosustava i važnost očuvanja morskog okoliša.

Udruga Sunce organizira aktivnost „More u problemu - STEM potraga za rješenjima“, koja kroz izlaganja i jednostavne pokuse upoznaje sudionike s izazovima poput mikroplastike, zakiseljavanja mora i utjecaja ljudskih aktivnosti na morski okoliš.

Gradska knjižnica Marka Marulića priprema radionicu „Fantastična znanost i mudre glavice“ s jednostavnim znanstvenim pokusima za djecu te čitanjem inspirativne slikovnice o djevojčici koja voli znanost.

Fotoklub Split će organizirati studijsko fotografiranje, gdje će posjetitelji moći iskusiti kako izgleda profesionalni foto-set i fotografiranje uz stručno vodstvo.

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije donosi „Digitalnu avanturu: VR i dronovi“, kroz koju će posjetitelji moći isprobati virtualnu stvarnost i simulaciju upravljanja dronovima.

Jedriličarski klub Zenta predstavit će jedriličarsko modelarstvo, uz demonstraciju radio-upravljane jedrilice i objašnjenje osnovnih principa upravljanja i konstrukcije.

Događaj „Znanost dolazi u City“ pruža jedinstvenu priliku za upoznavanje znanosti, tehnologije i kreativnosti kroz interaktivne sadržaje namijenjene djeci, mladima i svim znatiželjnim posjetiteljima. Više informacija pročitajte na linku. Vidimo se u City Centeru One!

Više o projektu:

Science Comes to Town međunarodni je projekt financiran kroz program Obzor Europa, čiji je cilj povezivanje znanosti i građana kroz godinu dana javnih događanja i interaktivnih aktivnosti u tri europska grada - Splitu, Kielu i Brestu. Kroz više od tisuću aktivnosti, u koje će biti uključeno više od 70 partnera, gradovi sudionici postat će živi laboratoriji i mjesta susreta znanosti i građana. Program obuhvaća festivale, radionice, rasprave i različite kreativne formate, a očekuje se sudjelovanje više od 1,5 milijuna građana.

Glavni partneri projekta u Hrvatskoj su Grad Split, Sveučilište u Splitu, Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Institut za oceanografiju i ribarstvo. Pridruženi partneri su: Gradska knjižnica Marka Marulića, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Fotoklub Split, Kino klub Split, Jedriličarski klub Zenta, Udruga za robotiku "Inovatic" i Zajednica tehničke kulture grada Splita.