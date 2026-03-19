Velike gužve u Splitu: Pokvareni autobus blokirao Vukovarsku, kolone prema Solinu

Na splitskim prometnicama jutros vladaju velike gužve, a dodatne probleme uzrokovao je kvar autobusa u Vukovarskoj ulici, u blizini Lovrinca.

Prema dostupnim informacijama s terena, autobus se pokvario na jednoj od najprometnijih gradskih prometnica, zbog čega se promet odvija otežano i usporeno. Vukovarska ulica i inače je jedna od ključnih prometnih arterija u Splitu pa i manji incidenti mogu izazvati značajne zastoje .

Zbog zastoja u Vukovarskoj stvorile su se duge kolone vozila, a gužva se dodatno prelijeva i na pravac od Lovrinca prema Solinu, gdje se promet odvija usporeno.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i korištenje alternativnih pravaca ako je moguće, dok se ne ukloni kvar i normalizira promet.