U Splitu uhićen bjegunac! Bio je pijan, vozio bez vozačke

U Hercegovačkoj ulici u Splitu policija je 29. prosinca oko 22 sata zaustavila 31-godišnjeg vozača, a tijekom rutinske kontrole ustanovljeno je kako je riječ o osobi za kojom se već tragalo. Uz to je odmah utvrđeno da je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola – izmjerena mu je koncentracija od 1,05 g/kg.

Daljnjom provjerom doznalo se i kako muškarac uopće nema pravo upravljati vozilom, odnosno da je vozio iako mu je na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije. Ta mjera donesena je pravomoćnom sudskom odlukom i vrijedi od listopada 2025. do listopada 2026. godine.

Zbog niza teških prometnih prekršaja vozač je uhićen i priveden na Općinski prekršajni sud. Predloženo je da mu se odredi zadržavanje od 15 dana te izreknu novčane kazne u ukupnom iznosu od 2680 eura, kao i 60 dana zatvora.

Sud ga je, međutim, pustio na slobodu. No, s obzirom na to da je riječ o osobi koja je već bila tražena, policija ga je odmah potom preuzela i odvela na izdržavanje ranije dosuđene kazne zatvora u Zagrebu.