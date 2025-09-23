Tko je najbrži mali biciklist? Pridruži se Kids CRO Race utrci u Sinju!

U sklopu jubilarnog desetog izdanja međunarodne biciklističke utrke Cro Race, koje započinje u utorak, 30. rujna, Grad Sinj ponovno će postati središte uzbuđenja, sportskog duha i nezaboravnih doživljaja.

Poseban dio programa namijenjen je najmlađima – sedma po redu Kids CRO Race virtualna utrka. Riječ je o projektu koji okuplja djecu, roditelje i ljubitelje biciklizma iz cijele Hrvatske, s ciljem poticanja rekreacije, zdravog načina života i približavanja biciklizma djeci.

- Pozivamo sve djevojčice i dječake u dobnim kategorijama 9–10 i 11–12 godina da se prijave za sudjelovanje u utrci. Prošle godine natjecalo se čak 364 djece, a ove godine očekujemo još veći interes.

Svim natjecateljima osigurani su bicikli i pametni trenažeri, a vozi se virtualna staza duga 630 metara, kreirana na platformi Rouvy, partneru projekta.

Evo gdje će se održati utrka

Utrka će se održati na Alkarskom trkalištu u Sinju, s početkom u 11:00 sati, a najbolji će sudjelovati u završnoj utrci u Zagrebu.

Mladi biciklistički entuzijasti imat će priliku pokazati svoje vještine i boriti se za titulu najboljeg.

Broj prijava je ograničen, stoga pozivamo sve zainteresirane da se prijave što prije i ne propuste ovu jedinstvenu priliku za sudjelovanje u događaju koji slavi brzinu, vještinu i timski duh.

Poveznica za prijavu.