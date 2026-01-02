Teško ozlijeđen 51-godišnjak, policija istražuje razbojništvo na području Solina

U ranim jutarnjim satima u srijedu, 1. siječnja 2026. godine, u bolnici je pružena liječnička pomoć 51-godišnjem muškarcu koji je zadobio teške tjelesne ozljede, zbog čega je zadržan na daljnjem liječenju.

Prema navodima oštećenog, tijekom noći je napadnut na području Solina, pri čemu mu je otuđena torba s mobilnim telefonom i novcem.

Policija je izvijestila kako je u tijeku kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja.