Tek ponoljetni mladić skrivao 1,7 kilograma marihuane

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

Jučer, 30. prosinca u jutranjim satima u Šibeniku, policijski službenici uočili su mušku osobu sumnjivog ponašanja te su prilikom postupanja kod osumnjičenog 18-godišnjaka pronašli i oduzeli jedan pvc smotuljak ispunjen drogom marihuana bruto težine 26,8 grama,.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, istoga dana obavljena je pretrage stana u kojem osumnjičeni boravi, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto: šest pvc vrećica ispunjenih drogom marihuana ukupne bruto težine od 1737,25 grama, jednu digitalnu vagu te veći novčani iznos.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 18-godišnjak je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.