Svečano otvorena preuređena i proširena poslovnica Optičkog Centra Gvozdanović na Splitu 3

Optički centar Gvozdanović na Splitu 3 ponovno je otvorio svoja vrata u potpuno novom ruhu, a svečano otvorenje je proslavljeno u društvu prijatelja i poslovnih partnera. Ovaj preuređeni prostor sada odiše modernim i ugodnim interijerom, stvarajući posebno iskustvo za sve posjetitelje i kupce.

Njihova prostrana poslovnica, smještena u Ulici Ruđera Boškovića, Prima 3, prostire se na impozantnih 100 kvadratnih metara, pružajući dovoljno prostora za razgledavanje i odabir najnovijih trendova u svijetu naočala. Osim preuređenog ambijenta, kupci će biti dočekani i izvanrednim ponudama koje će obogatiti njihovo iskustvo kupovine.

Do kraja rujna, Optički centar Gvozdanović je pripremio fantastične popuste koji sežu sve do 50% na dioptrijske i sunčane naočale, uključujući i dioptrijska stakla. To je sjajna prilika za sve koji žele osvježiti svoj izgled s novim setom naočala ili sunčanih naočala po pristupačnim cijenama. Osim toga, važno je napomenuti da je besplatna kontrola dioptrije dostupna kako bi se osiguralo da svaki kupac dobije savršeno prilagođene naočale. Kao dodatni plus, svi koji se odluče za kupnju će imati svoje nove naočale gotove za samo 60 minuta, što je iznimno povoljno i praktično.

Ovdje također možete pronaći ogroman izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, s više od 5000 modela dostupnih, pa ćete sigurno pronaći savršen par koji odražava vaš stil i osobnost. Optički centar Gvozdanović se trudi zadovoljiti različite ukuse i potrebe svojih kupaca, nudeći širok spektar dizajna i marki koje će zadovoljiti i najzahtjevnije kupce.

Posjetite ih i iskoristite ove izvanredne ponude kako biste osvježili svoj izgled i dobili najbolju brigu za vaše oči, sve uz vrhunsku uslugu koju pruža Optički Centar Gvozdanović.