Sve što trebate znati o menopauzi

Menopauza je prirodna životna faza koja pogađa svaku ženu, najčešće između 45. i 55. godine života. Iako se često doživljava kao neugodno razdoblje, važno je naglasiti da menopauza nije bolest, nego prirodan proces koji sa sobom nosi određene promjene.

Perimenopauza i postmenopauza – što očekivati?

Prije same menopauze dolazi faza koja se zove perimenopauza. Tada razina hormona počinje oscilirati, a ciklusi postaju neredoviti. Žene u tom razdoblju često osjećaju prve smetnje: valunge, noćna znojenja, nesanicu, promjene raspoloženja ili smanjen libido.

Kada menstruacija izostane 12 mjeseci zaredom, govorimo o menopauzi, a nakon toga o postmenopauzi. U toj fazi simptomi se ponekad smanjuju, ali raste rizik za bolesti poput osteoporoze, dijabetesa i kardiovaskularnih problema. Upravo zato praćenje zdravlja i redoviti pregledi postaju sve važniji.

Najčešći simptomi i kako ih ublažiti

Menopauza se kod svake žene manifestira donekle drugačije, ali su neki simptomi česti i lako prepoznatljivi. Valunzi, noćna znojenja i nesanica mogu značajno narušiti svakodnevnicu. Pojavljuju se i kronični umor, lakše dobivanje na težini te emocionalne promjene poput razdražljivosti i tjeskobe.

Smanjena razina estrogena može dovesti do vaginalne suhoće i bolnih odnosa, što utječe na intimni život. Važno je naglasiti da se danas ti simptomi mogu uspješno liječiti - od hormonske terapije do lokalnih preparata i drugih metoda koje savjetuje ginekolog.

Otvoren razgovor sa stručnjakom, kao i podrška partnera i obitelji, pomažu ženama da menopauzu dožive kao prirodnu tranziciju, a ne tabu temu.

Što nudi moderna medicina?

Najpoznatiji oblik liječenja je hormonska nadomjesna terapija (HNL) koja učinkovito smanjuje valunge, nesanicu i emocionalne oscilacije. No odluka o HNL-u donosi se individualno, uz konzultacije i praćenje liječnika.

Za žene kojima hormonska terapija nije opcija postoje i nehormonski lijekovi, biljni pripravci ili lokalne terapije poput vaginaleta i krema. Ključ je u individualnom pristupu jer svaka žena menopauzu proživljava drugačije.

Ginekološki pregledi ne prestaju s menopauzom

Jedna od najvećih pogrešaka je pomisliti da nakon prestanka menstruacije više nisu potrebni ginekološki pregledi. Upravo suprotno - tada postaju još važniji. Redoviti PAPA test, ultrazvuk i mamografija ključni su za rano otkrivanje opasnih bolesti, dok denzitometrija pomaže u praćenju gustoće kosti te prevenciji osteoporoze.

U perimenopauzi naglasak je na kontroli ciklusa i edukaciji, dok se u postmenopauzi prati dugoročno zdravlje kostiju, srca i reproduktivnog sustava.

Snaga životnog stila

Uz medicinske opcije, puno se može napraviti i kroz prehranu i kretanje. Hrana bogata kalcijem i vitaminom D, redovito hodanje ili plivanje, vježbe snage i briga o kvalitetnom snu dokazano ublažavaju simptome i čuvaju zdravlje. Tehnike opuštanja poput joge ili mindfulnessa mogu smanjiti stres, jedan od glavnih okidača za valunge i nesanicu.

Zaključak

Menopauza je prirodna faza života koju svaka žena doživljava na svoj način. Pravovremeni pregledi, zdrav način života i podrška stručnjaka ključ su da ovo razdoblje prođe s manje tegoba i više samopouzdanja.