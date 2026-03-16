Dan migrene u Splitu: Javno predavanje o migreni i načinima suočavanja s njom

U sklopu obilježavanja Dana migrene, u četvrtak 20. ožujka s početkom u 19:00 sati u Poliklinici Priska Med održat će se javno predavanje namijenjeno građanima.

Predavanje organiziraju studenti Medicinskog fakulteta kroz udrugu CroMSIC u sklopu projekta „Migrena i ja“, u suradnji s neurolozima KBC-a Split. Cilj događanja je podizanje svijesti o migreni, jednoj od najčešćih neuroloških bolesti koja značajno utječe na kvalitetu života velikog broja ljudi.

Kroz interaktivno predavanje sudionici će imati priliku saznati više o migreni, njezinim simptomima, mogućnostima liječenja i načinima suočavanja s ovom bolesti u svakodnevnom životu. Također, građani će moći postavljati pitanja neurolozima i dobiti stručne odgovore na nedoumice vezane uz migrenu. Naglasak će biti na interaktivnom predavanju da građani imaju priliku postaviti što više pitanja

Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane građane, osobito za osobe koje pate od migrene ili žele saznati više o ovoj često podcijenjenoj bolesti.

Za sudjelovanje na predavanju svi zainteresirani bi trebali ispunit link da bi se predavači znali pripremiti za prijavljeni broj ljudi.