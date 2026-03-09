Što se događa? Cijene nafte naglo pale nakon Trumpove izjave da je rat s Iranom “gotovo završen”

Cijene nafte naglo su pale tijekom večeri nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao uskoro završiti. Prema izvješćima više međunarodnih medija poput Reutersa, Bloomberga i CNBC-a, tržišta su reagirala gotovo trenutačno, a investitori su Trumpove poruke protumačili kao signal mogućeg smirivanja sukoba.

Američki predsjednik je u telefonskom intervjuu za CBS News rekao da je vojna operacija protiv Irana znatno ispred planiranog rasporeda te da se sukob približava završnici.

“Rat je praktički završen. Operacija je daleko ispred plana”, rekao je Trump, dodajući da su iranske vojne sposobnosti teško oslabljene.

Nafta pala ispod 90 dolara

Nakon njegovih izjava cijene nafte počele su snažno padati. Prema podacima međunarodnih tržišta, barel nafte koji je tijekom vikenda dosegnuo vrhunac iznad 118 dolara pao je ispod granice od 90 dolara.

Analitičari navode da tržišta reagiraju na očekivanje smirivanja sukoba na Bliskom istoku, ali i na moguće otvaranje ključnih energetskih pravaca koji su posljednjih dana bili pod pritiskom zbog vojne situacije.

Istodobno su se oporavile i američke burze. Indeks S&P 500 porastao je oko jedan posto, dok su prinosi na američke državne obveznice blago pali.

Hormuški tjesnac i dalje pod pritiskom

Unatoč smirivanju tržišta, ključna pomorska ruta za svjetsku trgovinu naftom – Hormuški tjesnac – i dalje je gotovo zatvorena za redovan promet.

Riječ je o jednom od najvažnijih energetskih koridora na svijetu kroz koji prolazi velik dio globalne opskrbe naftom iz Perzijskog zaljeva. Zbog sigurnosne situacije brojne zemlje i dalje razmatraju kako osigurati siguran prolazak tankera kroz to područje.

Trump je izjavio da se promet kroz tjesnac postupno povećava te da njegova administracija razmatra različite opcije kako bi osigurala stabilnost plovnog puta, iako nije iznio konkretne detalje.

G7 spreman intervenirati

Istodobno su ministri financija skupine G7 poručili da su spremni poduzeti sve potrebne mjere kako bi stabilizirali globalnu opskrbu energijom.

Prema izvješćima međunarodnih agencija, jedna od opcija o kojoj se raspravlja jest i moguće puštanje strateških rezervi nafte kako bi se ublažio pritisak na tržište.

Rat u Iranu dolazi u osjetljivom trenutku za američko gospodarstvo, budući da je rast cijena goriva dodatno povećao inflacijske pritiske u SAD-u uoči izbora sredinom mandata. Trump je ranije poručio da je cijena nafte od 100 dolara po barelu “mala cijena za platiti” ako se time ukloni iranska nuklearna prijetnja.

Hoće li se sukob doista približiti završnici, tek će se vidjeti, no reakcija tržišta pokazuje koliko su investitori osjetljivi na svaku naznaku mogućeg smirivanja napetosti na Bliskom istoku.