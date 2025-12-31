Što mu je ovo trebalo? 26-godišnji Dalmatinac krivotvorio svjedodžbu o osposobljenosti časnika na brodu

Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Policijske uprave šibensko-kninske, proveli su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjim hrvatskim državljaninom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela krivotvorenja isprave.

Utvrđeno je da je 26-godišnjak u vremenskom razdoblju od 26. do 28. listopada 2025. godine, pribavio krivotvorenu svjedodžbu o osposobljenosti časnika na brodu od 500 BT ili većem, a koju svjedodžbu je upotrijebio za zaposlenje u tvrtci koja se bavi iznajmljivanjem jahti i brodica.

Protiv osumnjičenog 26-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.