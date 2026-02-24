Stan u centru Zagreba: iz problematične vlage u vrhunski apartman

Stan u centru Zagreba, u kojem se godinama borilo s vlagom i plijesni, nedavno je doživio potpunu transformaciju. Vlasnik, kojeg smo intervjuirali, odlučio je stan prenamijeniti u moderno uređen apartman za najam – ali jedan izazov iz prošlosti nije želio ponoviti: problem s vlagom. Rješenje je pronađeno uz pomoć arhitektice i sustava za kontrolirano prozračivanje Ventoterm.

U kojim prostorima ste najviše osjećali da vlaga postaje problem – i kako je to utjecalo na svakodnevni život?

Najveći problem bio je u kupaonici i spavaćoj sobi. Stan je stariji, zidovi su debeli, ali nema dobre ventilacije. Nakon tuširanja bi sve bilo orošeno, a s vremenom su se počele pojavljivati i crne mrlje od plijesni. U spavaćoj sobi se zimi znalo dogoditi da se prozor zamagli već nakon jedne noći. Bilo je neugodno i nezdravo.

Jeste li prije Ventoterma isprobali neka privremena rješenja – i koliko su bila učinkovita?

Jesmo, koristili smo razne odvlaživače zraka, čak i one s tabletama – ali to su sve bila privremena rješenja. U početku se činilo da pomaže, ali nije dugoročno rješavalo problem. Osim toga, zahtijevaju stalnu pažnju i održavanje, što nije praktično kad planiramo iznajmljivati apartman.

Kako je došlo do prvog kontakta s Ventotermom i kako je tekao taj početni korak?

Nakon preporuke naše arhitektice, odlučili smo poslati upit putem web stranice. Vrlo brzo – unutar 24 sata – dobili smo odgovor i dogovorili termin za besplatan ogled stana. Na samom ogledu su stručnjaci iz Ventoterma sve detaljno objasnili, zajedno s arhitekticom smo uskladili tehnička rješenja s dizajnom interijera i funkcionalnim potrebama prostora. Sve je bilo vrlo profesionalno i konkretno – odmah smo stekli povjerenje.

Kako je tekao cijeli proces – od odluke do ugradnje? Jeste li bili zadovoljni brzinom i podrškom?

Vrlo profesionalno. Montaža je bila podijeljena u dva dijela jer se radilo tijekom adaptacije stana. Prvo se napravila gruba montaža – priprema, provlačenje instalacija, preboji, struja… Nakon što su završeni svi radovi i stan je bio spreman, Ventoterm je došao završiti montažu i pustiti sustav u pogon. Sve je izvedeno s profesionalnom opremom, bez ikakvih komplikacija. Na kraju su nas naučili kako sustav funkcionira – i zapravo ne moramo ništa raditi, sve radi automatski zahvaljujući senzorima.

Što se konkretno promijenilo u prostoru otkako imate Ventoterm – i kako to doživljavate vi i vaši ukućani?

Najveća razlika je što nema više zagušljivog zraka. Zrak je stalno svjež, nema više rošenja prozora niti vlage. Sustav radi 24 sata na dan, ali bez gubitka temperature – što je bilo jako važno jer nismo željeli dodatne troškove za grijanje. Prostor je ugodniji, zdraviji i puno kvalitetniji za boravak – što je ključno kad imate goste koji dolaze i odlaze.

Kako se stan ponaša nakon šest mjeseci korištenja sustava – primjećujete li razliku u svakodnevnom korištenju prostora?

Apsolutno. Prošlo je šest mjeseci otkako koristimo Ventoterm i možemo reći da je razlika ogromna. Nema više vlage, nema potrebe za stalnim otvaranjem prozora – a zrak je cijelo vrijeme svjež, kao da je prozor otvoren, ali bez ikakvog gubitka topline zimi ili hlađenja ljeti.

Posebno nam znači što se ne moramo brinuti kad se gosti mijenjaju – prostor uvijek ostaje prozračen, nema ustajalog zraka niti mirisa. Klima uređaj radi učinkovitije jer ne moramo otvarati prozore zbog svježeg zraka – sustav sve rješava automatski. Temperatura i zrak ostaju stabilni, što je izuzetno praktično. Mi smo mirni, a gosti zadovoljni.

