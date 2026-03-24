Srđan Marinić nakon presude u sporu s Oparom: "Istina je pobijedila, nećemo ustuknuti"

Županijski sud u Dubrovniku pravomoćno je odbio žalbu bivšeg splitskog gradonačelnika Andra Krstulovića Opare u sporu protiv Društva Marjan, a predsjednik udruge i gradski vijećnik Srđan Marinić odmah se potom oglasio na Facebooku.

Kako navodi, presuda je donesena 4. ožujka 2026. godine, čime je okončan dugogodišnji sudski postupak.

"Županijski sud u Dubrovniku stavio je točku na i u sporu koji je protiv nas pokrenuo bivši gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Pravomoćnom presudom od 4. ožujka 2026. godine žalba tužitelja je u potpunosti odbijena. Ovaj postupak, koji je trajao godinama, bio je pokušaj ušutkavanja udruge koja je ukazala na sumnjive radnje oko prenamjene zemljišta na Prvoj vodi", naveo je Marinić.

Dodao je kako presudu vidi kao pobjedu javnog interesa i slobode govora.

"Sud je jasno potvrdio da kritika javnih osoba, kada je utemeljena na činjenicama i javnom interesu, nije i ne može biti ‘povreda osobnosti’. Kao gradski vijećnik, imam ne samo pravo, već i dužnost propitivati rad onih koji upravljaju našim gradom i resursima", poručio je.

Istaknuo je i kako Društvo Marjan neće odustati od svog djelovanja.

"Ovo je dokaz da se dosljednost isplati. Društvo Marjan neće ustuknuti pred tužbama niti pritiscima, bez obzira s koje razine vlasti dolazili", naveo je.

Marinić je dodao kako je Andro Krstulović Opara dužan nadoknaditi sudske troškove, a presudu vidi i kao moralnu satisfakciju.

"Istina je, ma koliko dugo čekali, ipak izašla na vidjelo", zaključio je.