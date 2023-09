SPLITSKI UMIROVLJENIK SAZNAO DA JE IZGUBIO ZDRAVSTVENO I DOPUNSKO U LJEKARNI Prijeti li državni aparat umirovljenicima gubitkom mirovine pred mega izbornu godinu?!

Vladina ideja da skine s proračuna osobe koje ne rade, bile prijavljene ili ne na burzi rada, a stvarno su na radu negdje po Europama i istodobno imaju vremena koristiti benefite jeftinijeg hrvatskog zdravstvenog sustava ovih je dana nanovo pokazala svu traljavost državne uprave, njihovu digitalizaciju, a moglo bi se reći da ima i opasnu nedemokratsku skrivenu poitičku poruku. Stara teza državne administracije još iz Jugoslavije kako je lakše natjerati na stotine tisuća ljudi da strepe ispred šaltera s gomilom dokumenata u ruci od njihovih pečata i dalje se primjenjuje. Zaludu računala, baze podataka. Zaludu da se podatak koji posjeduje državna uprava ne treba nanovo donositi, pokazivati, kopirati, prilagati, dokazivati... toj istoj državnoj upravi.

Obvezno cirkularno pismo

HZZO je tako poslao preko 280.000 tisuća cirkularnih pisama s tekstom nerazumljive jezične konstrukcije iz kojeg se najlakše moglo shvatiti jedino da trebaju doć u zgradu HZZO-a i križat se i krstit lijevom i desnom na temu zdravstvenog osiguranja kojeg su do sada imali.

No, sve je to, kažu, utemeljeno na Izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 33/2023) iz ožujka ove godine koji je izmasakrirao sam zakon promijenivši gotovo pola članaka. A najinteresantniji za ovu priču je onaj prvi koji mijenja dosadašnji 4. i u stavku 1. iza riječi: "boravkom" dodaju se riječi: "ili dugotrajnim boravištem".

"Na obvezno zdravstveno osiguranje, prema odredbama ovoga Zakona, obvezno se osiguravaju i državljani drugih država članica Europske unije, državljani države Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu: države članice), državljani države koja s Republikom Hrvatskom ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: ugovorna država) te državljani države koja nije država članica niti ugovorna država (u daljnjem tekstu: treća država) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa, odnosno obavljanja gospodarske ili profesionalne djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske, ako su ispunjeni uvjeti prema propisima kojima se uređuje pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj i ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno", promjena je to za uvoznu radnu snagu.



Na stranicama HZZO-a objašnjavaju kako se radi i o novostima za nezaposlene osobe, njhove osiguranike koji se ne vode u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

"Zakonom se propisuje obveza nezaposlenim osobama, osiguranicima HZZO-a, koji su na dan stupanja na snagu Zakona zatečeni u statusu osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju kao osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj jer su se u propisanom roku prijavile HZZO-u, da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, a najkasnije do 29. lipnja 2023. godine osobno pristupe u najbližu ustrojstvenu jedinicu HZZO-a radi provjere okolnosti na temelju kojih im je status utvrđen", naveli su na svojim stranicama.

Opleti po umirovljenicima

Tako piše, al' oplelo se i po umirovljenicima i tko zna kome još. Možda ne svima i tko će to znat i priznat, jer teško da bi se sad netko komodno bavio digitalnom forenzikom osobnih podataka u državnoj upravi, a naročito to ne bi dopustili novinarima. Tajna! Ali imamo slučaj (podaci poznati redakciji) da je umirovljeniku 100 postotnom invalidu, osobi s invalidnošću, oduzet status zdravstvenog osiguranika. Nije se javio u roku kojeg je zamislila vlast. Linčina obična splitska. Ma i mirovinu bi mu trebalo uzest jer se nije javio u roku ispred državnog šaltera, obrijan, namirisan i - punih gaća.

- Vaše ime? Osobna, OIB? Odakle vam zdravstveno osiguranje? Di vam je pečat?

- Dala mi Hrvatska. Doduše imao sam ga i u Jugoslaviji...

- To nas ne interesira! Dajte papire. Zašto niste došli kad smo vas zvali?

- Ali ima vam to sve u konpjuteru. Ja sam umirovljenik. Nisam u Irskoj. Na Pujankama sam.

- Ne mojte vi nas učit našem poslu.

- A šta mi je s mirovinom? Jeste li i nju ukinuli?

- To vam je zgrada do naše, tamo pitajte.



I tako. Naš "slučaj" ne samo da je umirovljenik zbog radne nesposobnosti, nego mu isti taj HZZO godinama odobrava fizioterapeuta. A štaš, nije imao tko "badnit", provjerit u vlastitoj bazi podataka. A kako je saznao da ga je država, u ime države državna agencija, institucija "izbrisala"? Obiteljska liječnica mu je poslala recept za antibiotike u "sustav".

- Molim cefalaksin na moje ime.

- Ne, ne možemo vam dat antibiotike. U crveno ste.

- ?

- Izgubili ste zdravstveno i dopunsko. Evo piše. Ne možemo vam dat antibiotike jer bi nam se recept nenaplativ vratio? Jedino ako će te platit punu cijenu.

- Daj!

Neka šalju pare, mi ćemo se šepurit u bolničkim hodnicima



Daj šta daš. Oj, sirotinjo i državi digitalnoj si teška. I hvala Bogu što ćemo izbrisati one po Irskoj, Njemačkoj, Švedskoj... Oni bi se mukte liječili, kvarcali zube u nas dok su na godišnjem... Ma vidi .urca?! Koga briga što nam je otišlo najmanje kvarat milijuna ljudi, onih najpotentnijih, najobrazovnijih i, nećemo se lagat, i najzdravijih. Neka oni lipo šalju pare, a mi ćemo se zadovoljno, s ponosom šepurit po hodnicima našeg KBC-a jer mi smo se za to borili. Eto vas tamo.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u lipnju je registrirano 98.709 nezaposlenih osoba od kojih su 56.802 žene. Pa kome je HZZO slao još 180.000 poziva više nego što ima nezaposlenih, a koji možda "mlate pare" po Europama i istovremeno se liječe gdje sunce najbolje grije? Je li to državni aparat slao i umirovljenicima koji samim tim statusom imaju obvezno zdravstveno osiguranje, stečenim pravom? Je li to utjerivanja straha pred izbornu godinu?

- Mate, za koga ćeš glasat? Za ove?

- Viš šta se događa?! Valja čuvat mirovinu. I papire s pečatom. Crkne li im konpjuter, ostade ja gladan i neizlječiv.

I tako. Da ne bi na kraju govorili kako u Hrvatskoj nije broj 13 najnesretniji već sasvim druga dva 0 i 1, recimo kako iz HZZO-a upućuju "sve osigurane osobe koje su izgubile status u obveznom zdravstvenom osiguranju da se jave HZZO-u kako bi se utvrdili razlozi i vidjelo kako iznova mogu steći status." Daklem, pravac šalter. A provjerit status kod HZZO-a možete i s kauča na njihovim stranicama. Jer, šta se kaže, danas jesi - sutra nisi, zdravstveno osiguran.

Ponovno uspostavljen status

Naravno, pitali smo i HZZO:

Je li u pitanju greška HZZO-a ili je takav postupak jednak prema svima koji se nisu javili u roku HZZO-u nakon posljednje izmjene zakona?

Je li ta osoba zaista izgubila pravo zdravstvenog osiguranja iako na njenoj iskaznici iz 2007. godine piše da je trajno samo zato jer se fizički nije pojavila u roku u poslovnicu HZZO-a?

Hoće li OSI osim antibiotika izgubiti i pravo na fizioterapeuta?

Što taj OSI sad treba učiniti da "povrati zdravstveno i dopunsko", treba li tražiti pismeno rješenje HZZO-a s obrazloženjem i uputom o pravnom lijeku na koje bi se žalio? Na koji način uputiti građane RH da rješe problem?

Odgovore na ta pitanja od HZZO-a zapravo nismo dobili, osim da je osoba koju smo konkretno naveli kao trenutni administrativni apsurd sa svim njenim podacima, vraćena u sustav, "te je utvrđeno da osoba prima mirovinu, nakon čega joj je ponovno uspostavljen status u obveznom zdravstvenom osiguranju kao umirovljeniku."

Znamo mi njih

I tako. Vladini mediji navode kako su 106.000 ljudi godinama ostvarivali pravo na osnovno zdravstveno osiguranje temeljem nezaposlenosti, premda se ne vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Naglašavaju kako je trošak zdravstvene zaštite u samo jednoj godini za taj broj osoba iznosio lani 32,3 milijuna eura iliti 300 eura po glavi. A bogumi, u zadnjih 30 godina, znamo mi njih besposlene, skužajte, nezaposlene, to je ravno miljardu. To vam je ko 6 mjeseci vladine uredbe o prodaji HEP-ovog plina poduzetnicima namjernicima po jel', da ne idemo u detalje, nekoj cijeni jer su imali više mista u podrumu nego cila RH. Pa da se ne baci. A i ekološkije je.

Normalno, šta će radit ti nezaposleni nego ić po ambulantama, laboratorijama, rengenima, ultrazvucima. I onda hop!, zdravi i čili gradit gospodarstvo tuđih zemalja. Mislite da je ruganje?

Lani su te osobe potrošile za specijalističku zdravstvenu zaštitu 9,2 milijuna eura, za bolničko liječenje 7,5 milijuna, za lijekove 7, za primarnu zdravstvenu zaštitu 1,2 milijuna, a za razna ortopedska pomagala još 967 tisuća eura. A znamo mi njih, sigurno su i štake HZZO-a unili u Irsku. Nema do naših štaka.

Al' šta ćemo s mirovinama? Di vam je pečat? Za koga će te glasat? Za starotinjsku sigurnost. Za e.