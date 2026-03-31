Sorić za Dalmaciju Danas: "Seget se razvija na svim poljima, cilj nam je još bolji život za mještane"

Sredinom travnja u Marini Baotić očekuje nas treće izdanje Dalmatia Boath Showa koji pridonosi razvoju općine Seget te ju postavlja na Hrvatsku mapu kao poželjnu destinaciju kad je turizam u pitanju. Općina se tijekom proteklih godina jako razvila pa sad govorimo o jednoj od najposjećenijih turističkih destinacija koja se može pohvaliti velikim brojem noćenja, što u hotelima što u privatnom smještaju. O trenutačnim radovima, turizmu i projektima koji se odvijaju u općini Seget razgovarali smo s načelnikom općine Ivom Sorićem. Na samom početku svim sumještanima čestitao je nadolazeći blagdan.

- Htio bih svim svojim sumještanima poželjeti sretan i blagoslovljen Uskrs te da ga provedu u krugu svoje obitelji, kazao je Sorić te se osvrnuo na podjelu uskrsnica koja je u tijeku.

- Općina i ove godine dijeli uskrsnice za sve one umirovljenike čija mirovina ne prelazi 500 eura, a uskrsnicu mogu predignuti u vidu bona u iznosu od 60 eura. Ovo je jedna tradicija koja se iz godine u godinu realizira i tako ćemo nastaviti i u budućnosti. Uskrsnice se, također, dijele i nezaposlenim osobama te invalidima Domovinskog rata te korisnicima inkluzivnog dodatka. Mislim kako je ovo najmanje što možemo učiniti za naše sumještane, kazao je Sorić.

Iz proračuna općine Seget izdvojeno je oko 60 tisuća eura za podjelu uskrsnica Segećanima.

U općini Seget radi se na sve strane, aktualna je aglomeracija Kaštela-Trogir čiji je dio općina Seget. Trenutačno je veliki zahvat na kanalizacijskom sustavu gdje se izgrađuje 30 km kanalizacijske mreže te 10 km vodovodne mreže kako bi se stvorili preduvjeti za kvalitetniji život.

- Radi se na postavljanju led rasvjete u općini, a Općina je potpisala ugovor za izgradnju trgova, kako u centru Segetu tako i u centru Seget Vranjice. Izvođači su u pripremnim radovima, a kreće i projekt izgradnje školskog sportskog igrališta u Bristivici koje će biti službeno otvoreno za koji dan. Tu područnu školu u Bristivici smo obnovili pa će dio djece koja sad pohađaju školu u Segetu, vratit se u svoju matičnu školu, koja ima ugrađen i lift. Nakon toga krećemo u renovaciju osnovne škole u Segetu kako bi sva naša djeca mogla pohađati jednu smjenu te lakše pohađati nastavne aktivnosti, pojasnio je.

Osvrnuo se i na brojne radove zaleđu općine.

- Što se tiče Bristivice, tu imamo u planu graditi novi vrtić te, također, u Ljubitovici. U planu je izgradnja groblja u Bristivici kako bi stanovnici tog sela imali grobna mjesta u selu u kojem žive, u Prapatnici smo obnovili školu i školsko igralište. U Segetu Gornjem imamo u planu graditi sportsko igralište, a u planu nam je i kupovina nekoliko vatrogasnih vozila. Radimo na svim poljima, u velikim smo zahvatima. Ne bojimo se rada, samo želimo naprijed kako bi našim sugrađanima osigurali bolje uvjete za život. Također, ima naznaka za određene investicije u hotelu Medena gdje bi se zaposlio veliki broj naših sumještana, kazao je Sorić.