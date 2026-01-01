Šok u Kaštelima: Dijete teško ozlijeđeno pirotehnikom na balkonu

Splitska policija priopćila je da je u večernjim satima posljednjeg dana 2025. godine teško ozlijeđeno jedno dijete (rođeno 2014.) koje je u pratnji roditelja dovedeno na pružanje pomoći.

Dijete je s balkona kuće na području Kaštela pokušalo ispaliti pirotehničko sredstvo koje mu je eksplodiralo u ruci.

Zadobio je teške ozlijede šake, pružena mu je liječnička pomoć i otpušten je iz bolnice.

Tri osobe su lakše ozlijeđene zbog pirotehnike, izvijestila je PU SD.