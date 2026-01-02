Slovenski državljanin osumnjičen za pokušaj teškog ubojstva trojice policajaca u Zagrebu

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv uhićenog 38-godišnjeg slovenskog državljanina zbog tri kaznena djela pokušaja teškog ubojstva, izvijestili su iz ŽDO-a.

Automobilom pokušao pregaziti policijske službenike

Prema priopćenju, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni 29. prosinca 2025. u noćnim satima, na području Zagreba, tijekom policijskog postupanja, pokušao usmrtiti trojicu policijskih službenika.

Kako navode iz ŽDO-a, policajci su postupali prema 38-godišnjaku kako bi ga uhitili zbog sumnje na počinjenje više imovinskih kaznenih djela, a on je pritom, s namjerom da ih usmrti, svojim osobnim automobilom pokušao pregaziti.

Određen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja djela

Nakon ispitivanja okrivljenika, ŽDO Zagreb je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage prijedlog je prihvatio te je okrivljeniku određen istražni zatvor.