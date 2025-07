Slovan deklasirao Zrinjski u prvoj utakmici, Bratislava opet kobna za Mostarce

Sa svog četvrtog gostovanja u Bratislavi, trećeg u posljednje četiri godine, mostarski Zrinjski vraća se s trećim porazom i ponovno je blizu novog ispadanja od Slovana.

Slovački prvak slavio je s uvjerljivih 4:0 i prvaku Bosne i Hercegovine ostaje skoro nemoguća misija da napravi čudo i plasira se dalje. Slovaci su slavili golovima Barseghyana, Streleca, Tolića i Kuhareviča, a poništen im je i pogodak u 77. minuti zbog zaleđa.

Drugo poluvrijeme počelo je inicijativom Slovana, ali bez nekih prilika. Ipak, prvo uzbuđenje vidjeli smo pred Slovanovim golom. Lopta je došla do Antonija Ivančića koji je pao u šesnaestercu, no sudac Pignard pokazao je da se igra nastavi i upozorio Ivančića, smatrajući da je simulirao, javlja Bljesak.

I onda opet pogađa Slovan. Marko Tolić sjurio se pokraj Sušića koji ga nije uspijevao ni zaustaviti ni srušiti, pa Tolić u padu pogađa za ogromnih 3:0.

U 77. minuti pogodio je i Ibrahim, ali nakon što su domaći već proslavili pogodak sudac Pignard poništio ga je na asistenciju VAR-a zbog zaleđa. No, Slovaci su uspjeli doći do četvrtog pogotka i to duboko u sudačkoj nadoknadi.

Dva igrača koja su ušla pred kraj utakmice kreirali su četvrti gol. Marcelli je bio asistent, a strijelac Ukrajinac Mikola Kuharevič.

Uzvrat je za sedam dana u Mostaru gdje će Zrinjski pokušati napraviti pothvat i proći u treće kolo gdje bi igrao protiv finskog KuPS-a ili kazahstanskog Kairata.

Ako ne uspije u tome seli se u kvalifikacije za Europsku ligu gdje će igrati, ponovno kao 2023., protiv islandskog Breidablika koji je doživio težak poraz u prvoj utakmici kod Lecha.