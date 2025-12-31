Skrivio smrt mladog reprezentativca, slomio se u sudnici: ‘Ugledao sam bljesak s Tonijeva mobitela. Toga se zadnjeg sjećam. Izgubio sam najboljeg prijatelja‘

Kriv sam. Te večeri završio sam s radom u drugoj smjeni te sam se našao s prijateljima na parkingu kako bismo se družili. U jednom smo trenutku odlučili poći kući, a Toni je htio da ga poveze​mo, no od toga smo ga odgovarali i predlagali mu da se vrati pješice. Kako je sa sobom imao bocu piva koju je ispio do pola, sjeo je sa mnom u auto i zamolio me da napravimo krug da do kraja popije pivo. Otišli smo do benzinske i krenuli se voziti natrag.

Šalili smo se, a Toni je nešto gledao na mobitelu te počeo snimati. Nakon toga ugledao sam bljesak s Tonijeva mobitela i to mi je odvuklo pažnju. I to je zadnje čega se sjećam. Same nesreće se ne sjećam, znam samo da kad sam se probudio u bolnici, pitao sam što je s njim. Svjestan sam gubitka i boli koju trpi njegova obitelj. Izgubio sam najboljeg prijatelja s kojim sam se družio svaki dan.

Bili smo nerazdvojni i ne prođe trenutak da ne mislim na njega. Teško mi je uvečer pred spavanje jer mi je njegov odlazak stalno na pameti. Žao mi je - rekao je, pokajavši se nedavno u sudnici Županijskog suda u Dubrovniku, M. M. (24). Riječ je o mladiću koji je kao 20-godišnjak, 8. svibnja 2021. godine, u Vrgorcu pod okriljem noći skrivio tešku prometnu nesreću u kojoj je poginuo Toni Pervan (18), kapetan juniora Vrgorca i juniorski reprezentativac Hrvatske u futsalu, piše Jutarnji list.

Za sudsko vijeće za mladež optuženi M. M. nesreću je skrivio u svjesnom nehaju, olako držeći da do štetnih posljedica neće doći. Osudili su ga nepravomoćno na djelomično uvjetnu dvogodišnju kaznu, od koje 10 mjeseci mora odslužiti iza rešetaka neke od kaznionica, dok je preostalih 14 mjeseci s rokom kušnje od četiri godine. U bezuvjetni dio uračunava mu se jedan dan koji je proveo uhićen, a sud mu je naložio i plaćanje više od 6400 eura različitih sudskih troškova, od čega najveći dio otpada na vještačenja.

I dok otegotnih okolnosti nema, kao olakotno mu je sud vrednovao priznanje djela, žaljenje i kajanje te osjećaj odgovornosti zbog učinjenog, čime je iskazao svijest o neprihvatljivosti i pogibeljnosti takvog ponašanja. Obzirom da do sada nije bio kazneno osuđivan, sud je zaključio da je ova nesreća eksces u njegovu životu koji je, inače, usklađen sa zakonskim normama. Na sve to, olakotna je za sud i optuženikova mlađa životna dob, kao i činjenica da je kobne večeri poginuo njegov prijatelj.

Iako je za navedeno kazneno djelo propisana kazna od jedne do osam godina zatvora, sudsko je vijeće zaključilo da će djelomično uvjetna osuda biti društveno opravdana i pravedna. Također mu nisu odredili niti sigurnosnu mjeru, iako je tužiteljstvo za njega predlagalo zabranu upravljanja svim kategorijama motornih vozila punih pet godina od pravomoćnosti presude.

- Za izricanje iste nisu ispunjeni uvjeti predviđeni u toj odredbi niti je ista nužna s aspekta svrhe izricanja sigurnosnih mjera. Pri donošenju te odluke vijeće je imalo u vidu prošlo ponašanje optuženika, ali i protek vremena od počinjenja djela pa do donošenja presude, u kojem vremenu optuženik nije činio kaznena djela niti prekršaje. Sigurnosne mjere ne izriču se primjenom svrhe kažnjavanja, već kao individualizirane mjere kojima se otklanja opasnost počinjenja djela koja postoji kod počinitelja zbog određenih razloga – obrazložio je svoju odluku sud.

Riječ je o nesreći od 8. svibnja 2020. godine, koja se dogodila 40 minuta nakon ponoći na Šetalištu Mate Raosa kod vrgoračkog autobusnog kolodvora. Na toj je dionici ograničenje brzine bilo 40 km/h, a M. M. je kao mladi vozač sjedio za upravljačem BMW-a 528, dok je u krvi imao najmanje 0,44 promila alkohola. Policijski očevid pokazao je da se nije kretao sredinom obilježene prometne trake te je pri ulasku u blagi zavoj ulijevo prešao na suprotni kolnički trak kojim je nailazio 22-godišnjak u Peugeot(u) 206 pa je došlo do frontalnog sudara. Od siline naleta, 18-godišnji suputnik u BMW-u podlegao je stravičnim ozljedama, dok je drugi vozač zadobio teške tjelesne ozljede, piše Jutarnji list.