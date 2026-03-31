SINJ Bulj i Budimir potpisali ugovor o prijenosu vlasništva nekretnina za izgradnju kružnog toka na Jakinu Gumnu

Gradonačelnik Grada Sinja, Miro Bulj potpisao je s predsjednikom Uprave Hrvatskih cesta d.o.o., Ivicom Budimirom Ugovor o prijenosu vlasništva nad nekretninama potrebnima za realizaciju izgradnje Projekta kružnog toka državne ceste DC1, državne ceste DC219 i Ulice Ante Starčevića na Jakinom Gumnu.

"Zaključenjem ovog ugovora uklonjene su sve imovinsko-pravne prepreke za ishođenje građevinske dozvole potrebne za početak radova na projektu kružnog toka jednog od najopasnijih i najsloženijih državnih raskrižja u RH. Riječ je o dugo očekivanom projektu s obzirom na činjenicu kako je ovo jedno od najkompliciranijih i najprometnijih raskrižja koje spaja dvije državne i dvije lokalne ceste koje stvaraju prometne čepove i nesigurnost sudionika u prometu u samom središtu Grada Sinja", javili su iz Grada Sinja te su zaključili.

"Realizacijom kružnog toka Jakino Gumno značano će povećati protočnost prometa i osigurati veća sigurnost građanima", zaključuju.