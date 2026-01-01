Šestoro djece ispod 16 godina uhićeno u Splitu zbog kasnog izlaska, ali i pirotehnike

Splitska policija priopćila je da su u cilju zaštite zdravlja djece i maloljetnika jučer nastavili intenzivne obilaske javnih površina. Policijski službenici imali su dvadeset postupanja. U petnaest događaja utvrđeno je da pirotehniku koriste djeca mlađa od 14 godina radi čega su njihovi roditelji pozvani u službene prostorije i prekršajno su kažnjeni, a pirotehnika je oduzeta.

Također, za šestoro djece mlađe od 16 godina, a koji su koristili pirotehniku, utvrđeno je i da su bili u noćnom izlasku iza 23 sata bez pratnje roditelja. U svim događajima o utvrđenim štetnim ponašanjima maloljetnika bit će obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad.

Za šestoro djece u dobi od 14 do 18 godina policijski službenici su utvrdili da koriste nedozvoljenu pirotehniku. Dovedeni su u policijsku postaju, pozvani su im roditelji, pirotehnika je oduzeta i maloljetnici su prekršajno kažnjeni.

Oduzeto je ukupno 255 komada različitih pirotehničkih sredstava. Oduzeta pirotehnička sredstva su izuzetno opasna, radi se o kategorijama F2, F3, P1 (bengalka). Ukupno su prekršajno prijavljene 22 osobe.