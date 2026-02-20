Senzacija Štimca u Hercegovini: Razlika između Zrinjskog i engleskog velikana je "samo 523 milijuna eura"

Nogometaši Zrinjskog odigrali su 1:1 protiv Crystal Palacea u prvoj utakmici doigravanja za nokaut fazu Konferencijske lige, a trener mostarskog kluba Igor Štimac posebno je istaknuo ogromnu financijsku razliku između dviju momčadi.

"Nije velika, samo 523 milijuna eura“, rekao je Štimac aludirajući na procijenjenu vrijednost momčadi prema Transfermarktu. Zrinjski je procijenjen na 8,18 milijuna eura, dok Crystal Palace vrijedi 536,30 milijuna.

Unatoč toj razlici, prvak Bosne i Hercegovine uspio je zaustaviti osvajača FA Kupa i uglednog premierligaša. Goste je u vodstvo doveo Ismail Sarr u 44. minuti, a izjednačio je Karlo Abramović u 55. Uzvratna utakmica igra se u četvrtak u Londonu.

"Gledao sam 25 njihovih utakmica"

Štimac je otkrio koliko je truda uloženo u pripremu susreta.

"Gledao sam 25 utakmica Palacea, puno noći proveo budan analizirajući njihove mehanizme i ono što trebamo napraviti da im uzmemo prostor. Nastojali smo na svaku poziciju staviti igrača koji je nužan“, rekao je.

Pohvalio je prilagodbu svoje momčadi i disciplinu u obrani, istaknuvši kako su njegovi igrači uspjeli zatvoriti kanale igre suparnika i neutralizirati njihovu snagu.

"Kapa do poda, odigrali su plemićki"

"Ponosan sam na igrače i na publiku. Želja mi je bila da ostanemo živi – i živi smo. Žao mi je što nismo i življi, imali smo čišće situacije od njih, ali svjesni smo njihove kvalitete“, rekao je Štimac.

Naglasio je energiju i zrelost svoje momčadi te dodao da su pojedinci odradili taktičke zadatke gotovo savršeno.

"Kapa im do poda, odigrali su baš plemićki", poručio je.

Trener Zrinjskog vjeruje da njegova momčad može parirati i u uzvratu.

"Pokazali smo da možemo igrati protiv ovakvog suparnika. Na uzvratu ćemo ostaviti sve na terenu, pa što Bog da“, zaključio je.

Prema Transfermarktu, najvrjedniji igrač Zrinjskog je Matej Šakota (700 tisuća eura), dok je kod Crystal Palacea to Adam Wharton, procijenjen na 60 milijuna eura.