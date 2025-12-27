Rinčić o Thompsonu: Prošla su vremena kad je politika određivala glazbeni program u gradu

Nakon što je najavljen koncert Marka Perkovića Thompsona u Dvorani mladosti u Rijeci, koji će se održati u prostoru u vlasništvu Grada Rijeke, a kojim upravlja gradska tvrtka Rijeka sport, otvorilo se i pitanje stava gradske, ali i županijske vlasti prema tom događaju. Tim povodom Fiuman je za komentar o održavanju koncerta zatražio mišljenje riječke gradonačelnice Ive Rinčić i primorsko-goranskog župana Ivice Lukanovića, a upitali smo ih i planiraju li osobno prisustvovati koncertu.

Već sama najava koncerta, objavljena u petak tijekom poslijepodnevnih sati, izazvala je iznimno veliko zanimanje publike, što se moglo primijetiti i po broju reakcija na društvenim mrežama. U svega dva sata vijest o objavi datuma koncerta na Fiuman Facebook stranici prikupila je više od dvije tisuće lajkova i preko sedam stotina komentara. U tom kontekstu moguće je očekivati i nešto oštrije reakcije određenih riječkih udruga u narednim danima, ako je suditi prema njihovim dosadašnjim stavovima o Thompsonovim koncertima u drugim hrvatskim gradovima, kao i ranijim pojedinim inicijativama kojima se tražilo ograničavanje ili zabrana takvih nastupa.

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić u svom je odgovoru poručila da osobno ne sluša Thompsona i da ne planira doći na koncert, ali je pritom istaknula kako smatra da politika ne bi trebala određivati glazbeni program u Rijeci.

“Ne slušam Thompsona i neću ići na koncert, ali prošlo je vrijeme kada je politika određivala glazbeni program u Rijeci. Svaki izvođač ima jednak tretman u Rijeci. Očekujem da sve prođe u skladu sa zakonom i vjerujem da će Dvorana mladosti biti puna”, poručila je Rinčić.

Komentar primorsko-goranskog župana Ivice Lukanovića o koncertu Thompsona u Rijeci bit će objavljen po zaprimanju.