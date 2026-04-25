RIJEKA - HAJDUK Sánchez: "Poraz u Splitu je bio pod velikim utjecajem sudačke odluke. Tražim pošten kriterij!"

Rijeka i Hajduk sučelit će se u nedjelju od 16 sati. Jadranski derbi igra se na Rujevici u okviru 32. kola HNL-a, a domaći trener Víctor Sánchez najavio ga je kroz prizmu suđenja.

Osim što je istaknuo da je Samuele Vignato ponovno nespreman, a da će se s Tonijem Frukom čekati do zadnjeg trenutka da se vidi može li nastupiti, Sánchez je najavio utakmicu koja se mora pobijediti, piše Telegram.

“Rijeka – Hajduk kod kuće. Nisu nam potrebni nikakvi dodatni uvodi”, rekao je pa dodao. “Znamo koliko je ova utakmica važna. Ne trebamo trošiti riječi na važnost bodova, to je jasno. Znamo kakav je to osjećaj. Sada to napokon razumijem. Informiran sam o tome od prvog dana i evo nas, pred tom smo utakmicom. Igrali smo protiv njih triput ove sezone. Pobijedili smo dvaput, jednom u Kupu. Upisali smo taj jedan poraz u Splitu. To je to. Dat ćemo sve od sebe da ponovno pobijedimo. Sve što tražim i čemu se nadam jest da sudac ima pošten kriterij”, rekao je Španjolac.

Sánchez nastavio s izlaganjem o suđenju

Malo kasnije se ponovno vratio na temu suđenja, koja ga očito jako ‘pecka’ jer je imao poduže izlaganje o prošlom prvenstvenom derbiju na Poljudu. Tada je zbog prekršaja isključen Dejan Petrovič, a onda je Španjolac podivljao i sam zaradio crveni karton.

“Možete pogledati naše ranije utakmice. Igrali smo triput, dvaput pobijedili. Taj jedan poraz koji smo doživjeli u Splitu, po mom je mišljenju, bio pod velikim utjecajem sudačke odluke. Zato sam rekao da očekujem pošten sudački kriterij. Ponavljam, maksimalno poštujem suce, ali u toj utakmici koju smo izgubili 1:0 bili smo dominantni, kontrolirali smo susret 11 na 11 i igrali jako dobro. Zatim se dogodila situacija koja je, za mene, normalan nogometni start, piše Telegram.

Duel za ‘ničiju loptu’ bez ikakve prekomjerne sile ili nasilja. Naš igrač stiže prvi, dira loptu i u nastavku prirodnog pokreta dodiruje nogu suparnika i nanese mu bol. Ako zaustavite snimku na VAR-u točno u trenutku kad čepovi kopačke dodiruju nogu, to može izgledati agresivno, ali morate razumjeti kontekst igre i okolnosti. Također, treba provjeriti i štitnike igrača jer su danas tanki poput papira. Znam što je dodir. Igrali ste nogomet, lagani dodir na mjestu gdje je koža tanka uvijek će izazvati krvarenje. Dobili smo crveni karton i to je promijenilo utakmicu.

Uvijek govorim o kriteriju. Nedavno smo protiv Belupa imali situaciju gdje Barišić stoji sam na pet metara, čeka ubačaj da zabije gol, a branič pokušava očistiti loptu nogom u visini glave, što je opasno po zdravlje našeg igrača. Dira loptu, ali onda čepovima kopačke otvara glavu našem igraču. To je za mene čista opasna igra. Nismo dobili ništa, čak ni penal. To je pitanje kriterija. Pogledajte te dvije situacije.

Mi treneri samo želimo isti kriterij za sve. Tada ćemo lakše prihvatiti pogreške, jer i mi griješimo, a i suci griješe pod pritiskom donošenja odluka. Ali oni imaju pomoć VAR-a. VAR je stvoren da spriječi velike pogreške, a prečesto vidimo da ih ne rješava, nego stvara nove. O tome treba razmisliti. Tražim samo pošten kriterij, isti za obje momčadi. To je sve, rekao je”, prenosi Rijekina službena stranica.