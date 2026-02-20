REVOLUCIJA U LIJEČENJU DEPRESIJE STIŽE U SPLIT: Što je to „Norveški protokol“ i zašto je kontroverzan?

Kada standardna medicina udari u zid, obično se okrećemo znanstvenim inovacijama koje dolaze iz zemalja s najrazvijenijim zdravstvenim sustavima. Upravo se to događa ovih dana u Splitu. Nakon najave dr. Kristijana Kasala, poznatog splitskog stručnjaka iz područja psihijatrije, javnost je s velikim interesom dočekala vijest o uvođenju tzv. „Norveškog protokola“ u liječenju rezistentne depresije.

Što kada lijekovi ne pomažu?

Statistike su neumoljive i pomalo zastrašujuće: čak 30% pacijenata koji boluju od depresije ne reagira na standardne antidepresive. U medicini se to stanje naziva rezistentna depresija (TRD). Za te pacijente, svakodnevica je godinama bila borba bez jasnog izlaza, krug u kojem se izmjenjuju različite tablete s malo ili nimalo učinka. Norveški protokol, koji se temelji na kontroliranoj intravenskoj primjeni ketamina, donosi upravo to - izlaz koji su mnogi prestali tražiti.

Riječ je o metodi koja se od prošle godine primjenjuje u norveškom javnom zdravstvu kao službeno odobren i javno financiran pristup. Njegova najveća snaga leži u tome što ne pokušava samo privremeno „maskirati“ simptome, već cilja na stvarnu biološku obnovu mozga.

Znanost iza „biološkog reseta“

Za razliku od klasičnih lijekova koji ciljaju serotonin, ketamin u niskim, medicinski preciznim dozama djeluje na glutamatni sustav. Na taj način potiče neuroplastičnost odnosno sposobnost mozga da obnavlja oštećene neuronske veze i stvara nove. Možemo to zamisliti kao biološki „reset“ sustava koji je uslijed dugotrajne bolesti jednostavno prestao funkcionirati.

„Ovdje ne govorimo o magiji, već o čistoj neurobiologiji. Ketamin djeluje kao katalizator koji omogućuje mozgu da se ponovno poveže“, objašnjavaju stručnjaci iz Priska Meda. Ono što ovaj protokol čini posebnim jest brzina. Dok pacijenti na djelovanje standardnih tableta često čekaju tjednima ili mjesecima, kod Norveškog protokola značajno olakšanje simptoma često nastupa već unutar 24 do 72 sata.

Sigurnost prije svega

Zbog specifične povijesti ketamina, važno je naglasiti - ovo nikako nije rješenje koje se uzima na vlastitu ruku ili izvan strogo kontroliranih uvjeta. Norveški protokol u Poliklinici Priska Med provodi se pod stalnim nadzorom tima liječnika.

Sam proces je vrlo precizan i uključuje specifičnu pripremu organizma suplementacijom (poput kreatina i cinka) prije početka terapije, primjenu niza intravenskih infuzija u kontroliranoj, mirnoj atmosferi te, što je najvažnije, kasniju psihoterapijsku integraciju iskustva.

Kome je namijenjena ova terapija?

Program je razvijen primarno za odrasle osobe koje se suočavaju s teškim oblicima depresije, bipolarnim poremećajem (u depresivnoj fazi) ili suicidalnim mislima, a kojima dosadašnje terapije nisu pružile adekvatno olakšanje.

S obzirom na to da je riječ o kompleksnoj temi koja otvara mnoga pitanja - od toga tko je potencijalni kandidat do detaljnog opisa svake faze liječenja - stručni tim Poliklinike Priska Med pripremio je sveobuhvatni vodič na svojim stranicama.

CIJELI VODIČ KROZ NORVEŠKI PROTOKOL PROČITAJTE OVDJE.

Za sve dodatne informacije, stručni tim Poliklinike stoji vam na raspolaganju na adresi Kroz Smrdečac 45, Split, ili putem telefona na 021 44 33 44.