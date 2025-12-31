Recidivist (27) hvaćen u Kaštelima, u zatvor će na četiri mjeseca. Trajno mu oduzeto vozilo

U Kaštel Novom je u ponedjeljak navečer, 29. prosinca, policija zaustavila 27-godišnjeg vozača koji je – kako se ubrzo pokazalo – opetovano kršio prometne propise. Njegova vozačka dozvola već je ranije ukinuta zbog 12 negativnih bodova, pa do ožujka 2027. godine uopće ne smije podnijeti zahtjev za novu.

Odbio testiranje na drogu

Tijekom nadzora prometa odbio je preliminarno testiranje na drogu, kao i vađenje krvi i urina. Policija je pritom kod njega pronašla i manju količinu raznih droga, koje su mu oduzete.

Vozilo mu je oduzeto na cesti

Kako je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja, policija mu je privremeno oduzela vozilo kako bi spriječila daljnje ugrožavanje sigurnosti u prometu. Mladić je potom odveden na sud.

Stroga presuda: 120 dana iza rešetaka

Sud je odlučio pooštriti sankcije: 27-godišnjak je proglašen krivim te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 120 dana, uz trajnu mjeru oduzimanja vozila. Time je potvrđeno da pravosuđe sve strože postupa prema osobama koje unatoč ranijim kaznama nastavljaju dovoditi u opasnost druge sudionike u prometu.

Policija i dalje apelira na vozače da poštuju prometne propise i da ne sjedaju za volan ako nemaju pravo upravljanja, jer posljedice mogu biti i kaznene i – što je važnije – tragične.